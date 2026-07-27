Discord: Palworld ist die Nummer 1 – doch ein anderes Spiel explodiert um 121.743 Prozent

Mit Palworld steht in der Woche vom 17. bis 23. Juli ein alter Bekannter an der Spitze der beliebtesten Spiele auf Discord. Die Zahl der Plays legte gegenüber der Vorwoche um 25 Prozent zu, während die Streams um 21 Prozent stiegen.
Damit landet Palworld noch vor Fortnite, das sich den zweiten Platz sichert. Dahinter folgt Strikers Club auf Rang drei.
Die vollständigen Top 10 nach den von Discord erfassten Spieleraktivitäten und Streaming-Trends:
- Palworld
- Fortnite
- Strikers Club
- Super Battle Golf
- Battlefield 6
- Funnel Runners
- Zenless Zone Zero
- Arknights: Endfield
- Guildrun
- Shift at Midnight
Besonders auffällig sind allerdings einige Spiele abseits der ersten Plätze. Super Battle Golf verzeichnete gegenüber der vorherigen Woche 309 Prozent mehr Plays und sogar 451 Prozent mehr Streams.
Noch drastischer fällt der Anstieg bei Funnel Runners aus. Das Spiel kommt auf ein Plus von unglaublichen 121.743 Prozent bei den Plays sowie 77.871 Prozent bei den Streams und landet damit auf dem sechsten Platz.
Die enormen prozentualen Zuwächse machen Funnel Runners zu einem der auffälligsten Aufsteiger der aktuellen Discord-Auswertung, auch wenn Palworld gemessen an der Gesamtaktivität die Spitzenposition einnimmt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten 😀
Aha, kann mich mit diesem ganzen Streamer Gedöns null identifizieren.
Da stimme ich Dir voll und ganz zu.
Ich habe bis heute nicht begriffen, wie manche (sogar sehr sehr viele) , stundenlang bei jemanden zuschauen können.
Ich sage immer ,daß die ganzen „Likes“, „Abos“ ,“Follower“ – Zahlen alles weg muß, damit vernünftige Videos hochgeladen werden und diese nicht auf die Zahlen konzentrieren.
DIe spiele sagen mir nichts
Das Golfspiel sieht witziog aus.
Ich habe Discworld gelesen 😅
ich nutze so gut wie überhaupt kein Discord und jemand Zuschauen wäre eh nicht meins