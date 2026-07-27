Discord: Palworld ist die Nummer 1 – doch ein anderes Spiel explodiert um 121.743 Prozent

Palworld schlägt Fortnite: Das sind die aktuell beliebtesten Spiele auf Discord.

Mit Palworld steht in der Woche vom 17. bis 23. Juli ein alter Bekannter an der Spitze der beliebtesten Spiele auf Discord. Die Zahl der Plays legte gegenüber der Vorwoche um 25 Prozent zu, während die Streams um 21 Prozent stiegen.

Damit landet Palworld noch vor Fortnite, das sich den zweiten Platz sichert. Dahinter folgt Strikers Club auf Rang drei.

Die vollständigen Top 10 nach den von Discord erfassten Spieleraktivitäten und Streaming-Trends:

Besonders auffällig sind allerdings einige Spiele abseits der ersten Plätze. Super Battle Golf verzeichnete gegenüber der vorherigen Woche 309 Prozent mehr Plays und sogar 451 Prozent mehr Streams.

Noch drastischer fällt der Anstieg bei Funnel Runners aus. Das Spiel kommt auf ein Plus von unglaublichen 121.743 Prozent bei den Plays sowie 77.871 Prozent bei den Streams und landet damit auf dem sechsten Platz.

Die enormen prozentualen Zuwächse machen Funnel Runners zu einem der auffälligsten Aufsteiger der aktuellen Discord-Auswertung, auch wenn Palworld gemessen an der Gesamtaktivität die Spitzenposition einnimmt.