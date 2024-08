Discord: Top-Features für Xbox in der Mache

Autor:, in / Discord

Discord hat für die Xbox-Konsolen neue Top-Features in der Mache. Ein Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

Seit letztem Jahr ist es möglich, über die Xbox-Konsole via Discord euer Spielgeschehen direkt an eure Freunde zu streamen. Jetzt könnt ihr aber bald auch euren Freunden beim Spielen zusehen. Es wird euch somit bald ermöglicht, über die Xbox-Konsole euren Freunden beim Streamen via Discord zuzusehen.

Ebenso wird es möglich sein, direkte Anrufe von euren Freunden entgegenzunehmen. Bisher ging das nur, wenn ihr euch einen gemeinsamen Discord-Server geteilt und im selben Channel eingefunden habt.

Zusätzlich werden mit dem Update noch weitere Informationen zu der Person angezeigt, mit der ihr sprecht wie z. B. den Xbox-Gamertag. Wann genau das Feature hinzugefügt wird, steht allerdings nicht fest.