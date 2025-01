Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Reputation bewahrte Studio vor Schließung

Als Microsoft letztes Jahr im Mai zum Kahlschlag bei Arkane ansetzte, hätte es neben dem Studio in Austin auch den Hauptsitz in Lyone treffen können.

Doch der gute Ruf für raffinierte Spiele habe sie davor bewahrt. Der Ansicht ist Julien Eveillé, der ehemals beim Studio der Dishonored-Spielreihe als Designer gearbeitet hat.

Obwohl Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske in der Herstellung teurer war als The Elder Scrolls V: Skyrim, wurde das Studio wegen seiner Qualitäten vor der Schließung bewahrt, wie Eveillé PC Gamer erzählte.

„Es war ein bisschen seltsam und merkwürdig. Ich glaube, als Bethesda sich die Zahlen ansah, dachten sie: ‚OK, Skyrim hat sich so gut verkauft. Und es hat in der Herstellung weniger gekostet als Dishonored 2‘. Also haben sie Fragen gestellt. Wenn man die Ausgaben der Geschäftsführung betrachtet, macht es Sinn, diese Fragen zu stellen: ‚Warum sollten wir mit euch weitermachen?‘ Aber wir wussten, dass wir eine Art Qualitätssiegel hatten, da wir die vielleicht raffiniertesten Spiele des gesamten Bethesda-Katalogs machten“, so Eveillé.