Dishonored: Definitive Edition: Arkane plante ursprünglich Thief- und Blade Runner-Spiel

Vor Dishonored arbeitete Arkane Studios offenbar an einem Thief- und einem Blade Runner-Spiel.

Dishonored hat seinen Ursprung offenbar in zwei zuvor geplanten, aber eingestellten Projekten von Arkane Studios.

Laut Aussagen der Dishonored-Entwickler Raphaël Colantonio und Harvey Smith arbeitete das Studio ursprünglich an Ideen für ein neues Thief-Spiel sowie an einer Umsetzung des Blade-Runner-Universums unter Bethesda. Beide Projekte scheiterten jedoch daran, dass die nötigen Rechte nicht gesichert werden konnten.

Statt die Arbeit vollständig zu verwerfen, soll Bethesda das Studio angewiesen haben, die bereits entwickelten Konzepte in ein neues, eigenständiges Spiel umzuwandeln.

Aus diesen Grundlagen entstand schließlich Dishonored, das viele der ursprünglichen Designideen weiterführt. Besonders im Leveldesign und im Stealth-Ansatz lassen sich laut den Entwicklern deutliche Einflüsse der ursprünglichen Thief-Konzeption erkennen.

Auch die dystopische, industrielle Welt des Spiels weist klare Parallelen zu Blade Runner auf und prägte die visuelle Identität der neuen Marke.

Rückblickend gilt die Entstehungsgeschichte als Beispiel dafür, wie aus eingestellten Lizenzprojekten eines der einflussreichsten Immersive-Sim-Spiele seiner Zeit entstehen konnte.