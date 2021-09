Disney Classic Games Collection: Sammlung erscheint inklusive Aladin im Herbst für Xbox One

Autor:, in / Disney Classic Games Collection

Die Disney Classic Games Collection wurde heute offiziell für Xbox One inklusive Aladin angekündigt.

Nighthawk Interactive kündigt offiziell die Disney Classic Games Collection für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam an.

Die Sammlung mit allen 16-Bit-Versionen der Spiele von Das Dschungelbuch, Aladin und Der König der Löwen wird im Herbst 2021 auf den genannten Plattformen erscheinen.

Zur Ankündigung zeigt euch der Publisher die Spieleklassiker im Trailer: