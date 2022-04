Disney Dreamlight Valley: Free-to-Play-Adventure-Sim erscheint im Xbox Game Pass

Gameloft hat heute Disney Dreamlight Valley vorgestellt, ein kommendes Free-to-Play-Adventure mit Lebenssimulation.

Fans sind eingeladen, ihren persönlichen Avatar zu erstellen und sich mit einigen der beliebtesten Disney- und Pixar-Charaktere auf eine zauberhafte Reise zu begeben.

Spieler können Disney Dreamlight Valley diesen Sommer als Teil des Early Access mit dem Kauf eines Founders Packs oder als Xbox Game Pass-Mitglied vor der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2023 als Erste erleben.

In der Traumwelt Dreamlight Valley angekommen, begeben sich die Spieler auf eine zauberhafte Reise, um ein einst idyllisches Dorf wiederherzustellen, das nach einem mysteriösen Ereignis namens „Das Vergessen“ nun verödet und voller Nachtdornen ist.

Entdeckt die mysteriösen Geheimnisse, die euch in diese neue Welt geführt haben, und erkundet verschiedene Welten, die von klassischen Disney- und Pixar-Welten inspiriert sind, während ihr den ikonischen Bewohnern des Dorfes helft, ihre verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen.

In diesem Erlebnis treffen die Spieler auf geliebte Charaktere von Mickey & Friends über Disneys König der Löwen, Die kleine Meerjungfrau und Moana bis hin zu Disneys und Pixars Toy Story und mehr und schließen Freundschaften mit ihnen.

Taucht ein in eine Vielzahl einzigartiger, individueller Handlungsstränge und genießt Aktivitäten mit einigen der denkwürdigsten Charaktere des Dorfes. Dazu zählen das Zubereiten köstlicher Disney-Gerichte an der Seite von Remy aus Disney und Pixars Ratatouille in eurem eigenen Dorfrestaurant, das Angeln am Angelplatz mit Goofy oder den Anbau von Gemüse aus Wall-Es Gartenbeet.

Die Spieler werden die Möglichkeit haben, die Disney- und Pixar-Dörfer ihrer Träume in mehreren einzigartigen Biomen zu gestalten, von den verschneiten Bergen der Frosted Heights bis zur Peaceful Meadow und darüber hinaus – mit einer Fülle von Anpassungsmöglichkeiten für ihre Avatare, Häuser und Dörfer. Das Spiel wird eine ständig wachsende Liste von Disneyprinzessinnen-inspirierten Ballkleidern, Mickey-geschmückter Straßenkleidung, Frozen-inspirierten antiken Küchendesigns und mehr bieten.

Luigi Priore, V.P. von Disney und Pixar Games, sagte: „Disney Dreamlight Valley wird unseren Fans die Möglichkeit geben, ihre eigene Geschichte zu schreiben und ihr ideales Disney- und Pixar-Leben in einer detailreichen Welt zu erschaffen, die mit Charakteren aus einigen der kultigsten Disney-Geschichten bevölkert ist. Wir freuen uns darauf, während der Entwicklung dieses Titels das Feedback unseres Publikums zu hören, während wir mit dem talentierten Team von Gameloft zusammenarbeiten, um Disney Dreamlight Valley zum Leben zu erwecken.“

Manea Castet, Game Manager von Disney Dreamlight Valley bei Gameloft Montreal, sagte: „Unser Entwicklerteam ist eine große Familie von Disney- und Pixar-Fans und hat all seine Leidenschaft in die Entwicklung von Disney Dreamlight Valley gesteckt, insbesondere in die Art und Weise, wie wir die Charaktere und ihre Handlungsstränge darstellen. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans Early Access in diesem Sommer teilzunehmen und uns dabei zu helfen, diese neue, sich ständig weiterentwickelnde, von Disney und Pixar inspirierte Welt in unsere begeisterte Community zu bringen.“

Disney Dreamlight Valley soll im Jahr 2023 als Free-to-Play-Titel erscheinen. In diesem Sommer können die Spieler die ersten sein, die in einer Early Access-Phase spielen können, die exklusiv für Spieler verfügbar ist, die ein Founder’s Pack kaufen oder ein Xbox Game Pass-Mitglied sind.

Während der Early-Access-Phase werden die Spieler die ersten sein, die Dreamlight Valley erkunden und exklusive Belohnungen erhalten, die sie nach der offiziellen Veröffentlichung des Spiels im nächsten Jahr behalten werden.

Early Access wird für alle unterstützten Plattformen veröffentlicht, einschließlich PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen. Die PC- und Mac-Versionen werden auf Steam, im Epic Games Store, im Microsoft Store und im Mac App Store veröffentlicht.