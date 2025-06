Disney Dreamlight Valley: Gratis-Update ab sofort verfügbar

Autor:, in / Disney Dreamlight Valley

Die kostenlose Aktualisierung „Geheimnisse des Schädelfelsens“ für Disney Dreamlight Valley ist ab sofort spielbar und bietet zahlreiche neue Inhalte für alle Spieler.

Im Mittelpunkt steht Peter Pan, der als neuer Charakter im Spiel erscheint. Ihr könnt euch mit dem geheimnisvollen „Vergessen“ zusammenschließen, um das ikonische Wahrzeichen „Schädelfelsen“ zu erkunden. Sobald alle Geheimnisse gelüftet sind, wird Peter Pan Teil eures Dreamlight Valleys.

Parallel dazu startet der neue Sternenpfad „Abenteuer im Nimmerland“, der mit einer Vielzahl von Belohnungen aufwartet – darunter neue Outfits, Meerjungfrauenkostüme, Feen-Dekorationen und andere abenteuerlich inspirierte Inhalte. Ihr schaltet diese frei, indem ihr Aufgaben am schillernden Strand erfüllt, Erinnerungen sammelt und mit Peter Pan Zeit verbringt.

Ein weiteres Highlight ist das Begleiter-Bündel „Max“, das den beliebten Hund aus Arielle, die Meerjungfrau ins Spiel bringt. Max kann vergrabene Materialien ausfindig machen und wird von nautisch inspirierten Möbeln, Prinz-Erik-Kleidung sowie einer exklusiven Fotopose begleitet. Zudem ist ein neues Fluss-Set enthalten, mit dem sich fließende Gewässer ins eigene Tal integrieren lassen.

Zum Abschluss erinnert Entwickler Gameloft daran, dass am 9. Juli 2025 das nächste Kapitel des kostenpflichtigen Erweiterungspasses „The Storybook Vale“ erscheint. Darin taucht ihr in die „ungeschriebenen Reiche“ ein, arbeitet mit Malefiz zusammen und begleitet Aurora in einem weiteren erzählerisch dichten Abenteuer.