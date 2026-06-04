Disney Dreamlight Valley: Große „Die Reise eines Helden“-Aktualisierung bringt Hercules ins Spiel

Disney Dreamlight Valley hat die nächste kostenlose Inhaltsaktualisierung veröffentlicht. Das Update mit dem Titel „Die Reise eines Helden“ ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und erweitert das Spiel um neue Inhalte rund um Disneys „Hercules“.

Im Mittelpunkt steht der Einzug von Hercules und seinem Trainer Phil ins Tal. Spieler reisen mit Phil in ein neues Reich, eine von Dunkelheit überzogene Trainingsinsel, auf der verschiedene Prüfungen gemeistert werden müssen. Ziel ist es, die Insel zu befreien und Hercules als neuen Bewohner freizuschalten. Beide Charaktere bringen neue Freundschaftsquests und Belohnungen ins Spiel.

Zusätzlich führt das Update den neuen „Göttlicher Glanz“-Sternenpfad ein. Dieser bietet thematisch passende Outfits, Möbel und kosmetische Inhalte, darunter einen mythischen Wolkengleiter, einen rosa Baby-Pegasus als Begleiter sowie spezielle Traumstile und Hausvarianten im olympischen Design.

Auch zeitlich begrenzte Events kehren zurück bzw. starten neu. Vom 10. bis 30. Juni findet erneut das Dreamlight Parks Fest statt. Zwischen dem 15. und 28. Juli folgt außerdem das neue Event „Bilderjagd“, bei dem Spieler tägliche Aufgaben erfüllen und eine vollständige Fotokollektion freischalten können.

Ergänzt wird das Update durch mehrere Komfortverbesserungen. Dazu gehören Dekorations-Voreinstellungen für das Tal, eine angepasste Level-Obergrenze von Stufe 40 auf 50 sowie überarbeitete Spawn- und Verfügbarkeitszeiten für Kleintiere. Auch Dagoberts Laden wird erweitert und bietet regelmäßig neue wechselnde Gegenstände.

Mit „Die Reise eines Helden“ erhält Disney Dreamlight Valley eines der umfangreichsten kostenlosen Updates seit Release, das sowohl neue Inhalte als auch zahlreiche Systemverbesserungen kombiniert.