Disney Dreamlight Valley: Kostenloses Inhalts-Update veröffentlicht

Autor:, in / Disney Dreamlight Valley

Gameloft, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen, gab die Veröffentlichung von „Scar’s Kingdom“ bekannt, dem ersten kostenlosen Inhaltsupdate für Disney Dreamlight Valley, und den Start der nächsten Sternenpfad-Saison des Spiels, die ab sofort für Besitzer des Founder’s Packs verfügbar ist.

Das kostenlose Inhaltsupdate lädt die Spieler auf eine Reise in die sonnenüberfluteten Savannen des Sunlit Plateau Biome von Dreamlight Valley ein, wo sie auf den bekanntesten Bösewicht aus Disneys Der König der Löwen treffen werden. Außerdem feiert der neue Star Path-Saison alles, was mit Halloween und Schurken zu tun hat, mit exklusiven Gegenständen und Accessoires, die von einigen der kultigsten Disney-Schurken inspiriert sind.

„Von Anfang an haben wir unseren Spielern regelmäßige Inhalts-Updates als Teil des Early Access und darüber hinaus versprochen, und wir könnten nicht glücklicher sein, dies mit unserem ersten Update zu erfüllen“, sagt Nicholas Mainville, Game Director für Disney Dreamlight Valley. „Scar in die fortlaufende Geschichte von Dreamlight Valley einzubinden und den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre ‚bösen‘ Seiten zu umarmen, während sie in diese einzigartige Welt voller brandneuer Wendungen eintauchen, sollte selbst für die heldenhaftesten Fans eine willkommene Abwechslung sein, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler einsteigen.“

In „Scar’s Kingdom“ ist die ikonische Savanne des Sunlit Plateau in Gefahr! Die Säule der Pflege, einst der Schlüssel, um das Plateau lebendig und grün zu halten, ist ausgetrocknet und wird durch mysteriöse, dunkle Magie blockiert. Um das Plateau wieder zum Leben zu erwecken, müssen sich die Spieler widerwillig mit Scar zusammentun, dem Möchtegern-Usurpator der Stolzen Länder, der gefangen war, als das Vergessen das Traumlichttal verwüstete. Die Spieler müssen Scar helfen und die Säule der Pflege wiederherstellen, indem sie tief in die Minen des Plateaus reisen, um die Ursache des Problems zu finden, während sie sich mit Scars nicht ganz ehrlichen Beweggründen auseinandersetzen.

Mit der Veröffentlichung von „Scars Königreich“ beginnt auch die nächste Sternenpfad-Saison des Spiels, die ganz im Zeichen von Halloween und Disney-Schurken steht und Gegenstände enthält, die von berühmten Disney-Filmen inspiriert sind, darunter Alice im Wunderland, Herkules, Dornröschen, Schneewittchen und viele mehr. Um die brandneuen und exklusiven Kosmetika der Saison freizuschalten, müssen sich die Spieler mit ikonischen Bösewichten anfreunden, Nachtdornen aus ihrem Territorium entfernen und Zeit damit verbringen, im Tal herumzuschleichen. Neue und exklusive Outfits, Accessoires, Einrichtungsgegenstände und mehr warten auf diejenigen, die bereit sind, ihre Heldentaten beiseite zu legen. Manchmal ist es gut, böse zu sein.

Disney Dreamlight Valley ist ein Abenteuerspiel mit Lebenssimulation, das die Spieler dazu einlädt, ihren eigenen Avatar zu erstellen und zu personalisieren, bevor sie sich an der Seite einiger der beliebtesten Disney- und Pixar-Figuren auf eine zauberhafte Reise begeben. Für eine begrenzte Zeit können Besitzer des Founder’s Packs zu den Ersten gehören, die ihr Abenteuer in Disney Dreamlight Valley beginnen und auf das neue Inhalts-Update zugreifen können.

Spieler, die Mickey Mouse und seinen Freunden helfen wollen, das Geheimnis des Vergessens zu lüften, haben noch Zeit, eines der zeitlich begrenzten Standard-, Deluxe- und Ultimate Edition Founder’s Packs auf der Plattform ihrer Wahl zu erwerben. Jedes Pack enthält Goodies wie Premium-Währung, Kleidung, Möbelstücke, Motive und bezaubernde tierische Begleiter, die während der Early-Access-Phase exklusiv in diesen Packs enthalten sind. Zusätzliche kostenlose Inhalte, darunter neue Charaktere, Handlungsstränge, Gegenstände und vieles mehr, werden während der Early-Access-Phase regelmäßig für alle Spieler veröffentlicht.

Disney Dreamlight Valley ist im Early Access für die Konsolen Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One sowie für PC auf Steam, im Epic Games Store und im Microsoft Store erhältlich.