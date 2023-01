Disney Dreamlight Valley: Magische Zahlen zum Spiel veröffentlicht

Autor:, in / Disney Dreamlight Valley

Eine Statistik mit magischen Zahlen aus Disney Dreamlight Valley zeigt, was die Community am häufigsten im Spiel gemacht hat.

Mit einer Reihe von magischen Zahlen hat Entwickler Gameloft die Errungenschaften der Community im Spiel Disney Dreamlight Valley für 2022 festgehalten.

Seit September ist die Mischung aus Rollenspiel, Simulation und Abenteuer im Early Access für Konsolen und PC spielbar. Game Pass Abonnenten können es sogar im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne weitere Kosten spielen.

Spieler haben den Statistiken zufolge über 76 Millionen Spielstunden im zauberhaften Tal mit Mickey, Donald, Buzz Lightyear und vielen weiteren Figuren von Disney und Pixar verbracht.

Mehr als 930 Millionen der bösartigen Dornen wurden entfernt und 3,8 Millionen Türen in die Reiche geöffnet.

Der Fruchtsalat steht bei den Spielern weiterhin an erster Stelle bei den zubereiteten Gerichten, während der Hering am häufigsten am Angelhaken zappelte.

Onkel Dagobert dürfte weiterhin überglücklich sein und in Talern schwimmen, denn in seinem Laden verdiente er 232 Milliarden Sternmünzen.