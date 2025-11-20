Disney Dreamlight Valley: Nächste große Erweiterung Wishblossom Ranch jetzt verfügbar

Die nächste große Erweiterung von Disney Dreamlight Valley, „Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch“, ist jetzt für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Mac und Apple Arcade verfügbar.

Inmitten der Blütenwunschberge liegt ein besonderer Ort, der von den tiefsten Wünschen der Herzen angetrieben wird. Hier galoppierten einst wilde Pferde und in den Ställen herrschte reges Treiben.

Jetzt ist die Farm ziemlich heruntergekommen, nachdem sie in die Hände von Cruella de Vil gefallen ist, was zu einem mysteriösen Phänomen geführt hat … dem Verfall Steig in den Sattel und begib dich mit deinen neuen Disney-Freunden und Pferden auf magische Abenteuer, um den Verfall rückgängig zu machen und die Wunschblüten-Farm wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen zu lassen!

Damit der Zauber auf der Wunschblüten-Farm wiederhergestellt werden kann, wird Hilfe benötigt, und vier neue Disney-Freunde sind bereit, zu helfen.

Schneewittchen aus Disneys „Schneewittchen“ hat sich bemüht, die Farm am Laufen zu halten, aber sie braucht dringend Hilfe! Um die Farm wieder zu ihrem alten Glanz zu verhelfen, musst du Naseweis aus Disneys „Peter Pan“ finden und wecken, denn sie hat den Schlüssel zum Verständnis der Blütenwunsch-Magie.

Entdeckt mit Tigger aus Disneys „Winnie Puuh“ ganz neue Gebiete, die von seltsamen und skurrilen Wünschen verzerrt wurden, und arbeitet mit (und gegen) Cruella de Vil aus Disneys „101 Dalmatiner“ zusammen, während ihr euch alle auf eine Reise begebt, um die Wunschblüten-Farm zu retten.

Während eures Abenteuers trefft ihr drei legendäre Pferde, mit denen ihr euch anfreundet! Maximus aus Disneys „Rapunzel – Neu verföhnt“, Khan aus Disneys „Mulan“ und Pegasus aus Disneys „Hercules“.

Jedes Pferd hat seine eigene Persönlichkeit und Fähigkeiten, die dir dabei helfen, die drei neuen Biome der Wunschblüten-Farm zu erkunden. Kümmert euch um eure neuen Freunde, indem ihr sie täglich bürstet, füttert und streichelt, um eure Freundschaft zu stärken.

Und zu guter Letzt, alle, die die Erweiterung vor dem 3. Dezember kaufen, erhalten exklusive Frühkäufer-Boni: das Frühlingsfest-Outfit für ihren Avatar und die Festliche Pferdeausrüstung für ihr Pferd! Außerdem gibt es jetzt auch brandneue Editionen des Spiels, darunter:

Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch Edition Enthält das Basisspiel, die neue Erweiterung und 13.000 Mondsteine

Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch – Deluxe Edition Enthält die neue Erweiterung, 10.000 Mondsteine und andere coole Belohnungen, darunter ein exklusives Reittier, Sven aus Disneys „Die Eiskönigin“.

