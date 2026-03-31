Disney Dreamlight Valley: Pocahontas und neue Inhalte im kostenlosen April-Update

Disney Dreamlight Valley erhält mit „Das Flüstern des Windes“ am 8. April ein kostenloses Update, das Pocahontas und neue Inhalte ins Spiel bringt.

Für Disney Dreamlight Valley steht das nächste große Update bereit. Die kostenlose Erweiterung mit dem Titel „Das Flüstern des Windes“ erscheint am 8. April auf allen Plattformen und erweitert das Spiel um neue Inhalte und eine weitere bekannte Figur.

Im Mittelpunkt des Updates steht die Einführung von Pocahontas, die künftig Teil des Dreamlight Valley wird. Um sie freizuschalten, folgen Spieler wirbelnden Blättern zu einer neuen, magischen Insel. Dort gilt es, verschiedene Erinnerungen zu sammeln und zusammenzusetzen, um die neue Bewohnerin ins Tal zu holen.

Nach ihrer Ankunft bringt Pocahontas ein eigenes Haus mit und wird in die bestehende Spielwelt integriert. Gleichzeitig spielt sie eine zentrale Rolle in einer neuen Geschichte, die sich um ein ungewöhnliches Phänomen dreht. Dieses beeinflusst sowohl den Mond als auch die Gezeiten rund um das Dreamlight Valley und sorgt für zusätzliche Aufgaben im Spielverlauf.

Mit dem Update wird das Spiel um weitere Erkundungs- und Story-Elemente ergänzt, die den Fokus auf neue Gebiete und narrative Inhalte legen. „Das Flüstern des Windes“ setzt damit die regelmäßige Erweiterung des Spiels fort und erweitert die Welt von Disney Dreamlight Valley um neue Charaktere und Mechaniken.