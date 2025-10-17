Disney Dreamlight Valley: Präsentations-Stream 2025 Einzelheiten und Video

dasad

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Inhalte des Präsentationsvideos :

Erste Infos zur nächsten kostenlosen Aktualisierung des Spiels, „Der Winterball“ Ein neuer Charakter: Die klassische Disney-Prinzessin Cinderella kommt ins Dreamlight Valley, mit einer komplett neuen Handlung und Freundschaftsaufgaben.



Ein kleiner Vorgeschmack auf die nächsten drei kostenlosen Aktualisierungen, die im Jahr 2026 erscheinen werden

Ein ausführlicher Einblick in die bevorstehende dritte Erweiterung des Spiels, Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch, erscheint am 19. November für alle Plattformen. Eine brandneue Spielfunktion: Schließe Freundschaft mit Pferden, reite auf ihnen, um neue Abenteuer zu erleben, und bringe sie ins Tal, damit sie dir bei der Gartenarbeit, beim Bergbau und beim Aufräumen deines Dorfes helfen. Kümmere dich jeden Tag um deine Pferde, indem du sie fütterst, bürstest und streichelst, um deine Freundschaft zu ihnen zu stärken und besondere Fähigkeiten freizuschalten. Eine komplett neue Geschichte mit VIER neuen Charakteren, die du im Tal treffen kannst! Dazu gehören Cruella de Vil aus Disneys „101 Dalmatiner“ und Tigger aus Disneys „Winnie Puuh“, die sich zu den schon angekündigten Figuren Schneewittchen aus Disneys „Schneewittchen“ und Naseweis aus Disneys „Peter Pan“ gesellen. Drei beliebte Pferde aus Disney-Filmen sind ab der Veröffentlichung erhältlich, jedes mit eigenen Freundschaftsaufgaben, Belohnungen und Fähigkeiten im Gepäck! Khan aus Disneys „Mulan“ und Pegasus aus Disneys „Hercules“ gesellen sich zu dem schon angekündigten Maximus aus Disneys „Rapunzel – Neu verföhnt“. Ein Blick auf die einzigartigen Biome der Erweiterung: die Wunschalpen, der Schimmergrund und der Feenhain. Drei neue Tierbegleiter-Typen: Gänse, Modebewusste Stinktiere und süße Bienen Völlig neue Herstellungs- und Gebäudeoptionen Exklusive Belohnungen für Frühkäufer: ein Frühlingsfest-Outfit und Festliche Pferdeausrüstung für alle, die vor dem 3. Dezember „Wishblossom Ranch“ kaufen.



Neue Spiel-Editionen erscheinen am 19. November, darunter: Neue Basisspiel-Editionen: Basisspiel – Enthält 8.000 Mondsteine „Wishblossom Ranch“ Edition – Enthält das Basisspiel, die Erweiterung „Wishblossom Ranch“ und 13.000 Mondsteine Ultimate Edition – Enthält das Basisspiel, die Erweiterungen „The Storybook Vale“ und „Wishblossom Ranch“, 18.000 Mondsteine und coole Belohnungen wie Sven aus Disneys „Die Eiskönigin“ als Reittier.



Neue Editionen von Wishblossom Ranch: Erweiterung – Enthält 5.000 Mondsteine Deluxe Edition – Enthält 10.000 Mondsteine und exklusive kosmetische Belohnungen, darunter Sven aus Disneys „Die Eiskönigin“ als Reittier.

