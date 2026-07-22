Disney Dreamlight Valley: Ralph hält mit kostenlosem Update Einzug ins Tal

Gameloft veröffentlicht am 29. Juli das nächste kostenlose Update für Disney Dreamlight Valley. Die Aktualisierung mit dem Titel „Pixelgenau“ bringt Ralph aus Disneys „Ralph reichts“ ins Tal und erweitert das Spiel um neue Inhalte sowie zahlreiche Verbesserungen.

Im Mittelpunkt steht eine neue Geschichte, in der eine geheimnisvolle Arcade-Maschine für Chaos sorgt. Gemeinsam mit Vanellope begeben sich Spieler auf die Suche nach Ralph und erleben ein neues Freundschaftsabenteuer, das von den Filmen inspiriert wurde.

Mit dem Update startet außerdem der „Pop City“-Sternenpfad, der kostenlose und Premium-Belohnungen wie Outfits, Möbel, eine Katze und neue Dekorationsobjekte bereithält.

Im Laufe des Sommers folgen zudem mehrere zeitlich begrenzte Events. Dazu gehören die Rückkehr von „Sommerhitze“ und „Erinnerungswahn“ sowie das neue „Schwebende Parkfest“, die jeweils exklusive Belohnungen bieten.

Darüber hinaus verbessert das Update verschiedene Komfortfunktionen. Künftig lassen sich mehrere Dekorationsobjekte gleichzeitig entfernen, mehrere Geschenke auf einmal an Bewohner überreichen und die täglichen Lieblingsgeschenke neu auswürfeln. Außerdem erhalten Bewohner auf maximalem Freundschaftslevel neue Vorteile, darunter eine Schnellreise-Funktion sowie zusätzliche Boni beim gemeinsamen Erkunden.

Besitzer der Erweiterung The Storybook Vale dürfen sich außerdem auf drei neue schwebende Inseln freuen. Diese orientieren sich an Der Bindung, Mythopia und Der Ewigkeit und schaffen zusätzliche Bauflächen für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.