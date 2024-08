Disney Dreamlight Valley: Update 12 erscheint am 21. August

Die nächste kostenlose Inhaltsaktualisierung für Disney Dreamlight Valley mit dem Titel „Elegantes Vergnügen“ erscheint am 21. August für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Mac und Apple Arcade.

Und als ob eine kostenlose Aktualisierung des Grundspiels nicht schon magisch genug wäre, wird der 3. Akt, „Schätze der Zeit“, für den kostenpflichtigen Erweiterungspass, Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, ebenfalls am selben Tag veröffentlicht.

Neue Entwickler-Aktualisierung:

In „Elegantes Vergnügen“ können Spieler den Reiz der wilden Zwanziger erleben, mit Tiana aus Disneys Küss den Frosch und brandneuen Aufgaben sowie Freundschaftsbelohnungen.

„Hilf Tiana dabei, ihr eigenes Restaurant, Tianas Palast, zu eröffnen, und erlebe die Magie von New Orleans, während du ihr dabei hilfst, die Bewohner des Tals durch die Freude am Essen zusammenzubringen. Das Beste daran ist, dass die Spieler ihre Gerichte auch direkt an Tianas Essensstand kaufen können!“