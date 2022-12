Disney Dreamlight Valley: Weitere Charaktere könnten bald hinzukommen

Autor:, in / Disney Dreamlight Valley

In Disney Dreamlight Valley freundet ihr euch mit den Dorfbewohnern an. Aktuell könnt ihr 21 Freundschaften aufbauen. Durch die Vertiefung eurer Beziehungen erhaltet ihr zusätzliche Beute beim Farmen und eigene Quests für die Charaktere. Wie ein Fan bemerkte, ist die maximale Anzahl der Quest „Freunde finden“ auf 24 gesetzt. Durch die Angabe in der Quest gehen die Spieler davon aus, schon bald mit neuen Charakteren rechnen zu können.

Die Freundesquest von Disney Dreamlight Valley lässt somit vermuten, dass die Ankündigung von drei weiteren Charakteren bald erfolgt.

Bisher konnte zu Halloween Scar aus König der Löwen begrüßt werden, während im Dezember mit dem Toy-Story-Update Buzzy Lightbear, Woody und Stitch Einzug halten durften.

Auf Reddit wird bereits fleißig diskutiert, welche Disney-Figuren als Nächstes erwartet werden könnten.

Einerseits könnten zu den vorhergehenden Updates passende Figuren aus König der Löwen oder Toy Story wie vielleicht Simba und Little Bo Peep eine Option sein, andererseits wurden Aschenputtel, die gute Fee, und Prinz Charming und auch Rapunzel in Erwägung gezogen.

Ist euch die Anzeige der Quest auch aufgefallen? Welche drei Charaktere würdet ihr gerne in eurem Freundeskreis in Disney Dreamlight Valley aufnehmen?