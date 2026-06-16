Disney Dreamlight Valley: Zeigt neue Inhalte am 17. Juni

Für Disney Dreamlight Valley stehen neue Inhalte bevor. Am 17. Juni um 19 Uhr präsentiert das Entwicklerteam eine umfassende Aktualisierung des kommenden Content-Plans und stellt erstmals das neue Abenteuer-Paket „Honeyglow Woods“ vor.

Im Rahmen des Streams erhalten Spieler einen detaillierten Einblick in die neuen Inhalte. Dazu gehört unter anderem die Vorstellung von drei neuen Bewohnern, ein komplett neuer, dekorierbarer Bereich im Tal sowie die Einführung von vier neuen Begleitern.

Darüber hinaus sollen weitere Informationen zu kommenden Sondereditionen des Spiels enthüllt werden. Auch ein Blick hinter die Kulissen mit den Entwicklern ist Teil der Präsentation.

Begleitet wird das Event von einer Community-Aktualisierung, die weitere Ausblicke auf die Zukunft des Spiels geben soll.

Mit „Honeyglow Woods“ erweitert Disney Dreamlight Valley seine Spielwelt um einen weiteren großen Inhaltsblock, der sowohl neue Charaktere als auch zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet.