Disney Epic Mickey: Rebrushed: Auf der D23 und der Gamescom anspielbar

Disney Epic Mickey: Rebrushed ist Teil des D23: The Ultimate Disney Fan Event, das am 9., 10. und 11. August in Anaheim, Kalifornien, stattfindet.

Besucher und Besucherinnen können den Stand 3200 in den Hallen C und D im Anaheim Convention Center besuchen und zu den Ersten gehören, die Disney Epic Mickey: Rebrushed spielen können.

Diejenigen, die sich an der Spieldemo versuchen, erhalten ein exklusives Set von Disney Epic Mickey: Rebrushed-Pins, die nur in sehr begrenzter Stückzahl und nur an diesem Wochenende erhältlich sind. Die Anstecknadeln sind je nach Verfügbarkeit erhältlich.

Die Besucher und Besucherinnen des D23: The Ultimate Disney Fan Event können außerdem mit dem Epic Mickey Creative Director Warren Spector und weiteren besonderen Gästen an der Diskussionsrunde beim Disney Epic Mickey: Rebrushed Panel am Freitag, den 9. August um 12:15 Uhr PST auf der Backlot Stage teilnehmen.

Falls ihr es nicht zum D23: The Ultimate Disney Fan Event schaffen solltet, könnt ihr eine Demo von Disney Epic Mickey: Rebrushed auch auf der gamescom anspielen.