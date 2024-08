Disney Speedstorm: Auf der Suche nach Ärger

Autor:, in / Disney Speedstorm

Das Team von Disney Speedstorm freut sich, ankündigen zu können, dass die neue Saison „Auf der Suche nach Ärger“ jetzt auf mobilen Geräten, dem PC, der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und der Nintendo Switch verfügbar ist!

Inspiriert von Disneys „Fluch der Karibik“, geht es in dieser neuen Saison mit vier neuen, legendären Charakteren aus der spannenden Filmreihe auf hoher See hoch her.

Mit den neuen, vom Film inspirierten Crew-Mitgliedern und einer verwegenen neuen Version der klassischen Rennumgebung von „Ein Piratenleben“ wird jedes Rennen zu einer Fahrt wie auf Messers Schneide! Das ist noch nicht alles! In der Mitte der Saison kommen zwei „böse“ mysteriöse Rennfahrer dazu!

Zusätzlich wurde die klassische Disney Speedstorm Rennumgebung von „Ein Piratenleben“ zur Feier der neuen Saison mit neuen Streckenbereichen grundlegend überarbeitet. Das Rennen findet nun unter Wasser in einem ominösen Schiffswrack-Friedhof statt, vorbei an Tia Dalmas Bayou-Hütte in den Bäumen, einer glitzernden Höhle voller Schätze und dem furchterregenden Fort Charles.