Disney Speedstorm: Das nächste kostenlose Update enthüllt

Das nächste kostenlose Update von Disney Speedstorm, „Pfoten-Partner“, erscheint am 18. Dezember. Dazu gibt es eine Speedrun-Herausforderung!

Das Jahresende rückt näher, aber Disney Speedstorm wird nicht langsamer.

Gameloft freut sich bekannt zu geben, dass die nächste kostenlose Aktualisierung für das Spiel – „Pfoten-Partner“ – am 18. Dezember für alle Plattformen verfügbar sein wird. Judy Hopps und ihre Freunde aus Disneys Zoomania sind an dem Fall dran und bereit für ein Rennen! Außerdem solltest du dir unbedingt das neue Ranglistensystem des Spiels und den allerersten Wettbewerb auf Speedrun.com ansehen.

Hier ist eine Übersicht über die Neuheiten, die in „Pfoten-Partner“ auf dich zukommen:

Judy Hopps – Die allererste Häsin bei der Polizei von Zoomania ist bereit, ihre polizeilichen Befugnisse zu nutzen, um sich der Konkurrenz zu stellen. Wenn Judy während eines Rennens von einem Gegner überholt wird, schaltet sie dank ihrer besonderen passiven Fertigkeit „Am Fall dran“ ihr Blaulicht ein und erhält so einen kurzen Tempo-Booster. Die ungeladene Version der Fertigkeit schaltet ihr Blaulicht ein, und jeder Gegner, mit dem sie kollidiert, wird für einen kurzen Zeitraum betäubt. Oder lade die Fertigkeit auf und nutze ihr Karottenregistriergerät, um die Fertigkeiten der letzten Gegner aufzuzeichnen und sie dann nacheinander einzusetzen, was ihr einen enormen Vorteil verschafft!

Nick Wilde – Als großer Fan von gefrorenen Leckereien wirft Nick mit seiner Fertigkeit „Das ‚perfekte' Eis" schmelzendes Tatziatella-Eis auf die Strecke. Jeder Gegner, der darüber fährt, verbraucht für einen kurzen Zeitraum mehr Nitro, während Nick einen Bonus auf seine eigene Nitro-Regeneration erhält. Im aufgeladenen Zustand verbrauchen Gegner noch mehr Nitro, während Nick einen noch größeren Boost für seine eigene Nitro-Regeneration erhält.

Als großer Fan von gefrorenen Leckereien wirft Nick mit seiner Fertigkeit „Das ‚perfekte‘ Eis“ schmelzendes Tatziatella-Eis auf die Strecke. Jeder Gegner, der darüber fährt, verbraucht für einen kurzen Zeitraum mehr Nitro, während Nick einen Bonus auf seine eigene Nitro-Regeneration erhält. Im aufgeladenen Zustand verbrauchen Gegner noch mehr Nitro, während Nick einen noch größeren Boost für seine eigene Nitro-Regeneration erhält. Flash – Geh es ruhig und entspannt mit Flashs Fertigkeit „Auch schön … dich … zu sehen“ an! Dank seiner passiven Kraft fährt Flash knapp unter seinem Höchsttempo, aber aufgrund seiner Vorsicht kann er von keinem anderen Rennfahrer betäubt werden. Unaufgeladen verbessert die Fertigkeit Flashs Tempo und Beschleunigung, wobei der Boost umso größer ist, je weiter er hinter dem ersten Platz ist. Aufgeladen nutzt Flash seine Kenntnisse aus der Verkehrsbehörde, um den Erstplatzierten zu stempeln und dessen Tempo für einen kurzen Zeitraum zu verringern.

Neue Crewmitglieder – Bonnie und Stu Hopps, Finnick, Priscilla, Mr. Big, Fru Fru, Yax, Gazelle, Bürgermeister Lionheart, Gideon Grey

Rennfahrer zur Saisonmitte – Zwei neue Rennfahrer aus Disneys „Ein Königreich für ein Lama“ gehen auf die Strecke: Kuzco und Yzma. Außerdem kommen mehrere neue Crew-Mitglieder aus dem Film hinzu, darunter Patcha, Kronk, Titelmelodie-Typ, Chaca, Tipo, Chicha, Bucky das Eichhörnchen, Rudy und Mata!

Neue überladene Rennfahrer und Archiv – Sechs neue überladene Rennfahrer treten mit verbesserten Werten und Fortschritten in den Kampf ein: Minnie Maus aus Disneys „Micky und Freunde", Randall aus Disneys und Pixars „Die Monster AG", Kermit der Frosch aus „Die Muppets", Fix-It Felix und King Candy aus Disneys „Ralph reichts" und Hades aus Disneys „Hercules".

Zu den Neuzugängen im Archiv gehören Baymax, Hiro Hamada und Honey Lemon aus Disneys „Baymax – Riesiges Robowabohu".

Neues Ranglistensystem – Willst du wissen, wie du wirklich im Vergleich zur Konkurrenz abschneidest? Das neue kontoübergreifende Ranglistensystem des Spiels gibt dir diese Möglichkeit! Der Ranglisten-Hub zeigt deinen aktuellen Rang und deine Liga an und ermöglicht dir den Vergleich mit anderen Spielern. Verfolge in Echtzeit, wie sich deine Werte entsprechend den Leistungen anderer Spieler ändern. Verbessere deinen Rang weiter, um Zugang zu exklusiven Belohnungen zu erhalten, darunter Banner, Avatar-Rahmen und sogar animierte Avatare!

Zusätzlich zur neuen Saison präsentiert Disney Speedstorm in Zusammenarbeit mit Speedrun.com das allererste Speedrun-Event: „Fange den Verdächtigen“ läuft vom 19. bis 27. Dezember.

Im Gegensatz zu den saisonalen Events im Spiel findet diese Herausforderung außerhalb des Spiels statt und wird von Speedrun.com veranstaltet. Dort können die Spieler ihre eigenen Rennen in Disney Speedstorm live streamen und aufzeichnen.

Inspiriert von Disneys Zoomania geht es bei dem Event „Fange den Verdächtigen“ darum, dass die ZPD-Polizisten Judy Hopps und Nick Wilde einen besonders gesuchten Verdächtigen festnehmen müssen. Die Spieler treten solo auf 15 Strecken gegeneinander an und versuchen, die Zeit des Entwicklers von 40 Minuten und 1 Sekunde zu unterbieten.

Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen sich die Teilnehmer registrieren, ihr gesamtes Rennen mit Spiel-Audio live streamen und aufzeichnen sowie es bei Speedrun.com (Die Seite wird am 17. Dezember online gehen) einreichen.

Dadurch erhalten sie die Chance auf Belohnungen im Spiel, ein ZPD-Abzeichen als Willkommensgeschenk, ein exklusives Nummernschild für diejenigen, die die Zeit unterbieten, sowie einen Anteil am Preisgeldpool von 5.000 USD für die schnellsten Fahrer.