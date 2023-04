Disney Speedstorm: Early Access mit lokalem Multiplayer gestartet

Disney Speedstorm startet die Early Access-Phase und ihr könnt das Spiel samt lokalem Multiplayer-Modus ausprobieren. Der lokale Mehrspieler ist für bis zu 4 Spieler auf Xbox Series X|S und Windows-PC und für bis zu 2 Spieler auf Xbox One verfügbar.

Disney Speedstorm kann dazu ab sofort im Microsoft Store für Xbox in verschiedenen Founder’s Packs vorbestellt werden. Die Disney Speedstorm Founder’s Packs gibt es in den Stufen Standard, Deluxe und Ultimate und gewähren euch einen frühen Zugang zu Disney Speedstorm. Als Founder erhaltet ihr außerdem exklusive Bonusgegenstände.

Mit dem Start des Early Access beginnt auch die allererste Golden-Pass-Saison des Spiels, die saisonale Herausforderungen bietet, bei denen die Spieler alle 6-8 Wochen kostenlose und Premium-Belohnungen verdienen können.

Saison 1 führt die Monsters, Inc.-Crew – einschließlich Sulley, Mike Wazowski, Randall Boggs und Celia Mae – als freischaltbare Rennfahrer ein, zusammen mit einer Strecke, die von den Monsters, Inc.-Filmen inspiriert ist und „Die Fabrik“ heißt.

Es gibt eine Menge Inhalte, die durch das Spielen der verschiedenen Disney Speedstorm-Spielmodi freigeschaltet werden können, und Besitzer des Golden Passes erhalten zusätzliche Möglichkeiten, Fragmente für Racer und Crew-Mitglieder zu verdienen, Gegenstände, um die Werte der Sammlung eines Racers zu verbessern, und Optionen, um ihren Roster anzupassen, einschließlich Outfits, Fahrzeuglackierungen, Räder, Siegerposen und vieles mehr.

„Wir freuen uns sehr auf den Start von Disney Speedstorm und sind dankbar für all die positiven Nachrichten, die wir seit der Veröffentlichung von der Community erhalten haben“, sagt Alexandru Adam, VP & Studio Manager, Gameloft Barcelona. „Wir haben die letzten Monate damit verbracht, einem der aufregendsten Titel in der Geschichte unseres Studios den letzten Schliff zu geben. Außerdem ist dies nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben eine Menge neuer Inhalte in petto, die in den kommenden Wochen auf die Strecke gehen werden!“

„Unser Ziel ist es, fantastische Spiele für unsere Fans zu entwickeln, indem wir mit Experten aus verschiedenen Genres zusammenarbeiten, und wir haben eng mit den Teams von Gameloft zusammengearbeitet, um ein außergewöhnlich spaßiges, zugängliches und tiefgründiges Rennerlebnis zu schaffen“, so Luigi Priore, VP, Disney, Pixar & 20th Century Games. „Disney- und Pixar-Charaktere in Hochgeschwindigkeits-Rennkämpfen zu sehen, setzt mit dem Start des mit Spannung erwarteten Disney Speedstorm eine neue Stufe für Disney- und Pixar-Fans und unsere Spiele.“