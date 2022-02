Disney Speedstorm: Free-to-Play Rennspiel mit kultigen Figuren gibt 2022 Vollgas

Autor:, in / Disney Speedstorm

Gameloft kündigte während der gestrigen Nintendo Direct mit Disney Speedstorm ein neues Arcade-Rennerlebnis mit Cross-Play-Funktion an.

Das von Gameloft Barcelona (Asphalt-Reihe) entwickelte Spiel wird in diesem Jahr als Free-to-Play-Titel für Konsolen und PC erscheinen.

Disney Speedstorm ist ein heldenbasiertes Kampfrennspiel mit kultigen Disney- und Pixar-Helden und -Schurken, die als Highspeed-Straßenkrieger neu erfunden wurden, mit Rennstrecken, die von ihren einzigartigen Welten inspiriert sind.

Bekannte Rennfahrer, darunter Captain Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sulley, die Bestie und viele mehr, sind ausgerüstet und bereit für die Rennaction.

Die Spieler verbessern die Werte jedes Rennfahrers und machen das Beste aus ihren einzigartigen Fähigkeiten, die den Ausgang eines einzelnen Rennens beeinflussen und den Spielverlauf dramatisch verändern können.

Von den Docks in Disneys Fluch der Karibik über die Wildnis des Dschungelbuchs bis hin zu Rennen auf der Chinesischen Mauer in Mulan oder dem Gruselkabinett aus Disneys und Pixars Monsters, Inc. können die Spieler diese Welten aus einer neuen, aufregenden Perspektive erleben, die speziell auf Rennen ausgerichtet ist!

Die Spieler können alleine durch actiongeladene Strecken rasen oder Freunde in lokalen und Remote-Multiplayer-Modi herausfordern, wobei Disney Speedstorm plattformübergreifendes Spielen unterstützt.

Außerdem wird die Action nie langsamer, da es immer neue Inhalte gibt. Neue Disney- und Pixar-Rennfahrer werden regelmäßig hinzugefügt, und einzigartige Strecken werden häufig veröffentlicht, um neue Strategien ins Spiel zu bringen.

Schaut euch dazu auch den Teaser sowie erste Screenshots an.