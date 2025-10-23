Disney Speedstorm: Kostenlose Saison „Rumpel Pumpel“-Abenteuer veröffentlicht

Die nächste kostenlose Saison von Disney Speedstorm „Rumpel Pumpel“-Abenteuer ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar!

Hier ist eine Übersicht über die Inhalte der neuen Saison.

Drei neue Charaktere Winnie Puuh – Puuh ist verrückt nach Honig und lässt Bienen auf andere Rennfahrer los, um sie zu betäuben und ihre Fahrgeschwindigkeit zu verringern. Seine aufgeladene Kraft gibt ihm einen vorübergehenden Schutzschild und hinterlässt eine klebrige Honigspur hinter seinem Kart. Tigger – Tigger macht das, was Tigger am besten kann: hüpfen! Versetze dein Kart in Schwingungen, während du hüpfst oder Energie sammelst, bevor du einen Supersprung ausführst, der Tigger weiter nach vorne auf die Strecke katapultiert. I-Aah – Nutze Traurigkeit, um das Rennen zu gewinnen! Beschwöre eine Regenwolke, die eine rutschige Spur hinter seinem Kart hinterlässt und die Fahrer verlangsamt, die durch sie hindurchfahren. Oder lade die Kraft auf und veranstalte mitten im Rennen eine Geburtstagsparty und stecke Verbündeten Schweife an, um ihnen einen Bonus zu geben, oder Gegnern, um ihnen Schaden zuzufügen.



Neue Crew-Mitglieder – Christopher Robin, B’llon, Ruh, Ferkel, Kanga und viele mehr

Kostenlose Freischaltungen von Charakteren – Kummer aus Disney Pixars Alles steht Kopf und Jamba aus Disneys Lilo & Stitch stehen nun allen Spielern zur Verfügung.

Rennfahrer zur Saisonmitte – Carl Fredricksen (Version „Auf zu neuen Abenteuern“) und Russell (Version „Erforscher der Wildnis“) aus „Oben“ treten als Rennfahrer zur Saisonmitte an!

Neue überbeladene Rennfahrer und Archiv – Oswald aus Oswald der Lustige Hase, Vanellope aus Disneys Ralph reicht‘s, Angst aus Disneys und Pixars Alles steht Kopf, Buzz Lightyear und Porzellinchen aus Disneys und Pixars Toy Story und Li Shang aus Disneys Mulan erhalten alle überbeladene Versionen. Das neue Saison-Archiv wird mit Mr. Incredible, Violet, Dash und Frozone aus Disney und Pixars Die Unglaublichen um eine Reihe von Superhelden erweitert.