Disney Speedstorm: Neue Fahrer und Xbox Game Pass Boni

Disney Speedstorm erhält mit der Aktualisierung „Magie des zweiten Sterns“ ein umfangreiches neues Content-Update, das ab dem 4. Juni 2026 auf allen Plattformen verfügbar ist. Zusätzlich wird das Spiel ab dem 2. Juli 2026 Teil des Xbox Game Pass.

Im Mittelpunkt des Updates stehen fünf neue Rennfahrer, die jeweils mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Dazu gehören Peter Pan, Käpt’n Hook, Naseweis, Merida sowie Rex. Jeder Charakter bringt dabei ein eigenes Skill-Set mit, das sowohl offensive als auch unterstützende Effekte im Rennen ermöglicht.

Peter Pan wird als Verteidiger beschrieben und kann im richtigen Moment Unverwundbarkeit nutzen oder Gegner durch seinen Schatten verlangsamen. Käpt’n Hook setzt auf chaotische Angriffe mit Kanonenkugeln, während das Krokodil Tick-Tock zusätzliche Dynamik ins Gameplay bringt. Naseweis unterstützt das Team mit Feenstaub-Effekten, die Gegner beeinträchtigen und Verbündete stärken. Merida nutzt Pfeilangriffe zur Kontrolle der Strecke, während Rex als ungewöhnlicher Schwindler mit Gaming-inspirierten Effekten für Beschleunigung und Störungen sorgt.

Ein zentrales neues Feature ist das sogenannte Super-Kart-System. Diese neuen Karts verfügen über passive und aktive Fähigkeiten und können durch Upgrades weiterentwickelt werden. Jede Verbesserung schaltet zusätzliche Sterne und stärkere Boni frei. Das erste Super-Kart ist speziell auf den Schwindler-Spielstil ausgelegt.

Darüber hinaus wird ein neues Saison-Archiv eingeführt, das Charaktere aus Winnie Puuh integriert. Ergänzt wird das Update durch neue überladene Rennfahrer aus verschiedenen Disney- und Pixar-Universen sowie eine neue Abenteuerstraße mit Figuren aus Toy Story und Fluch der Karibik.

Mit der Integration in den Xbox Game Pass erweitert Disney Speedstorm zudem seine Reichweite deutlich und bietet Abonnenten zusätzliche Vorteile innerhalb des Spiels. Alle Abonnementstufen des Game Pass sind dann berechtigt zum Erhalt der Xbox-Vorteile im Spiel.

Hier ist eine Liste der spannenden Funktionen, die in dieser Saison hinzukommen:

Super-Kart – Ab dieser Saison gibt es die Super-Karts, eine neue Art von Karts, die einzigartige passive und aktive Fertigkeiten bieten. Außerdem können sie verbessert werden, wodurch sie neue Sterne erhalten, die ihre Boni und vieles mehr verbessern. „Magie des zweiten Sterns“ kommt mit dem ersten Super-Kart, und für die kommenden Saisons sind weitere Neuzugänge geplant. Dieses Kart ist speziell für Schwindler.

– Ab dieser Saison gibt es die Super-Karts, eine neue Art von Karts, die einzigartige passive und aktive Fertigkeiten bieten. Außerdem können sie verbessert werden, wodurch sie neue Sterne erhalten, die ihre Boni und vieles mehr verbessern. „Magie des zweiten Sterns“ kommt mit dem ersten Super-Kart, und für die kommenden Saisons sind weitere Neuzugänge geplant. Dieses Kart ist speziell für Schwindler. Neues Archiv – Wir führen ein neues Saison-Archiv ein, mit Winnie Puuh, Tigger und I-Ah aus Disneys Winnie Puuh!

– Wir führen ein neues Saison-Archiv ein, mit Winnie Puuh, Tigger und I-Ah aus Disneys Winnie Puuh! Neue überladene Rennfahrer – Sieben neue überladene Rennfahrer treten in den Kampf ein: Anna aus Disneys Die Eiskönigin, Ursula aus Disneys Arielle, die Meerjungfrau, Micky aus Disneys Steamboat Willie, Barbossa aus Disneys Fluch der Karibik, Engel aus Disneys Lilo & Stitch, Wut aus dem Disney- und Pixar-Film Alles steht Kopf und Mogli aus Disneys Das Dschungelbuch.

– Sieben neue überladene Rennfahrer treten in den Kampf ein: Anna aus Disneys Die Eiskönigin, Ursula aus Disneys Arielle, die Meerjungfrau, Micky aus Disneys Steamboat Willie, Barbossa aus Disneys Fluch der Karibik, Engel aus Disneys Lilo & Stitch, Wut aus dem Disney- und Pixar-Film Alles steht Kopf und Mogli aus Disneys Das Dschungelbuch. Neue Abenteuerstraße – Diesmal werden auf der Abenteuerstraße Woody und Jessie aus Disneys und Pixars Toy Story sowie Jack Sparrow und Elizabeth Swann aus Disneys Fluch der Karibik zu sehen sein.