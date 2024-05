Disney Speedstorm: Saisonale Roadmap mit Inside Out und mehr für 2024

Die saisonale Roadmap für Disney Speedstorm umfasst in diesem Jahr Inside Out und mehr.

Einen ersten Blick auf geplante Inhalte für Disney Speedstorm gewährte Gameloft anhand einer Roadmap für dieses Jahr.

Mit Inside Out, Pirates oft he Caribbean und The Nightmare Before Christmas wissen Spieler bereits jetzt schon, welche Disney/Pixar-Thematiken die Seasons 8 bis 10 umfassen.

Mit jeder Season gibt es neue Fahrer und Rennstrecken. Sie dürften an das jeweilige Thema angelehnt sein. Details dazu will man aber erst später verraten.

Während Season 10 im Herbst an den Start geht, ist auch eine Season 11 geplant, in der es alle zwei Monaten exklusiven neuen Content geben wird.