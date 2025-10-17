Disney Speedstorm: Staffel 16 startet am 23. Oktober

Die nächste kostenlose Saison von Disney Speedstorm, „Rumpel Pumpel“-Abenteuer, beginnt am 23. Oktober auf allen Plattformen und läuft bis zum 17. Dezember!

Heiße drei neue Freunde aus dem Hundertmorgenwald willkommen, freu dich auf neue kostenlose Rennfahrer, neue Fahrer zur Saisonmitte und neue überladene Fahrer sowie ein brandneues zeitlich begrenztes Event mit exklusiven Belohnungen!

Hier ist eine Übersicht über die Neuheiten, die zu Beginn der Saison im Spiel erscheinen werden:

Winnie Puuh – Puuh kann einfach nicht genug vom Honig bekommen! Während des Rennens entdeckt er einen Bienenstock und lässt unbewusst wütende Bienen auf die anderen Rennfahrer los, die dadurch betäubt werden und an Geschwindigkeit verlieren. Wenn diese Fertigkeit aufgeladen ist, erhält Puuh einen vorübergehenden Schutzschild und hinterlässt eine klebrige Spur hinter seinem Fahrzeug.

– Puuh kann einfach nicht genug vom Honig bekommen! Während des Rennens entdeckt er einen Bienenstock und lässt unbewusst wütende Bienen auf die anderen Rennfahrer los, die dadurch betäubt werden und an Geschwindigkeit verlieren. Wenn diese Fertigkeit aufgeladen ist, erhält Puuh einen vorübergehenden Schutzschild und hinterlässt eine klebrige Spur hinter seinem Fahrzeug. Tigger – Tigger macht das, was Tigger am besten kann: hüpfen! Tigger beginnt in seinem Kart zu hüpfen und löst bei jeder Landung eine Schockwelle um sich herum aus. Wenn er aufgeladen ist, schwingt Tigger seinen Schweif und führt einen Supersprung aus, der sein Kart vorwärts treibt. Je weiter Tigger vom führenden Fahrer entfernt ist, desto größer ist die Sprungweite.

I-Aah – Nutze Traurigkeit, um das Rennen zu gewinnen! I-Aah beschwört eine Regenwolke, die eine nasse Spur hinter seinem Kart hinterlässt, welche Rivalen verlangsamt, I-Aah jedoch einen kleinen Geschwindigkeitsschub verleiht. Wenn er aufgeladen ist, veranstaltet I-Aah mitten im Rennen eine Geburtstagsparty und heftet anderen Rennfahrern Schweife an. Verbündete Rennfahrer erhalten hilfreiche Boni, während Gegner Schaden nehmen!

– Nutze Traurigkeit, um das Rennen zu gewinnen! I-Aah beschwört eine Regenwolke, die eine nasse Spur hinter seinem Kart hinterlässt, welche Rivalen verlangsamt, I-Aah jedoch einen kleinen Geschwindigkeitsschub verleiht. Wenn er aufgeladen ist, veranstaltet I-Aah mitten im Rennen eine Geburtstagsparty und heftet anderen Rennfahrern Schweife an. Verbündete Rennfahrer erhalten hilfreiche Boni, während Gegner Schaden nehmen! Neue Crew-Mitglieder – Christopher Robin, B’llon, Ruh, Ferkel, Kanga und viele mehr

– Christopher Robin, B’llon, Ruh, Ferkel, Kanga und viele mehr Kostenlose Freischaltungen von Charakteren – Kummer aus Disney Pixars Alles steht Kopf und Jamba aus Disneys Lilo & Stitch stehen nun allen Spielern zur Verfügung.

von Charakteren – Kummer aus Disney Pixars Alles steht Kopf und Jamba aus Disneys Lilo & Stitch stehen nun allen Spielern zur Verfügung. Rennfahrer zur Saisonmitte – Carl Fredricksen (Version „Auf zu neuen Abenteuern“) und Russell (Version „Erforscher der Wildnis“) aus „Oben“ treten als Rennfahrer zur Saisonmitte an!

– Carl Fredricksen (Version „Auf zu neuen Abenteuern“) und Russell (Version „Erforscher der Wildnis“) aus „Oben“ treten als Rennfahrer zur Saisonmitte an! Neue überbeladene Rennfahrer und Archiv – Oswald aus Oswald der Lustige Hase, Vanellope aus Disneys Ralph reicht‘s, Angst aus Disneys und Pixars Alles steht Kopf, Buzz Lightyear und Porzellinchen aus Disneys und Pixars Toy Story und Li Shang aus Disneys Mulan erhalten alle überbeladene Versionen. Das neue Saison-Archiv wird mit Mr. Incredible, Violet, Dash und Frozone aus Disney und Pixars Die Unglaublichen um eine Reihe von Superhelden erweitert.