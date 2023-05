Disney Speedstorm: Steamboat Pete ist auch dabei

Autor:, in / Disney Speedstorm

Steamboat Pete meldet sich nach Steamboat Mickey zum Dienst in Disney Speedstorm.

Seid gegrüßt! Was wäre ein klassischer Held ohne seinen klassischen Erzfeind? Vor ein paar Tagen haben wurde bekannt gegeben, dass Steamboat Mickey in Disney Speedstorm Season 2 auftauchen wird, und jetzt könnt ihr euch freuen, dass neben Steamboat Mickey auch Steamboat Pete in das Spiel aufgenommen wird.