Disney: Enthüllt riesiges D23-Programm – Diese Highlights erwarten Fans im August 2026

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D23 2026 wird zum Mega-Event: Disney bestätigt Programm mit großen Marken, Premieren und Fan-Highlights.

Disney hat das komplette Programm für D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026 angekündigt und verspricht drei Tage voller Premieren, Präsentationen und besonderer Fan-Momente. Das Event findet vom 14. bis 16. August 2026 im kalifornischen Anaheim statt.

Zu den angekündigten Highlights gehören unter anderem neue Einblicke zu Percy Jackson and the Olympians – Staffel 3, ein Blick auf kommende Disney-Projekte sowie eine große Feier zum 25. Jubiläum von KINGDOM HEARTS. Auch Marvel, Star Wars, Disney Animation, Pixar und Disney Experiences sind mit eigenen Programmpunkten vertreten.

Den Auftakt macht am Freitag, den 14. August, die Disney Entertainment Showcase im Honda Center. Besucher können sich auf Überraschungsauftritte, exklusive Vorschauen auf kommende Filme und Serien sowie neue Ankündigungen aus Disneys Unterhaltungsbereich freuen.

Am Samstag folgt mit Horizons: Disney Experiences Showcase eine Präsentation rund um die Zukunft der Disney-Parks und weiterer Erlebnisse. Gastgeber Neil Patrick Harris führt durch die Veranstaltung, bei der Disney Imagineers und Kreative neue Projekte vorstellen.

Der Abschluss des Bühnenprogramms findet am Sonntag mit der Disney Legends Awards Ceremony statt. Moderiert von Ryan Seacrest werden zahlreiche Persönlichkeiten für ihre Beiträge zur Disney-Geschichte geehrt.

Auch für Gaming-Fans bietet D23 2026 mehrere Programmpunkte. Besonders im Fokus steht die Feier zu KINGDOM HEARTS, bei der die Verbindung zwischen Disney, Pixar und Square Enix sowie die Geschichte der Reihe gewürdigt werden soll. Zusätzlich erhalten Fans von Disney Dreamlight Valley einen Rückblick auf das Spiel und einen Ausblick auf kommende Inhalte im Jahr 2026.

Weitere angekündigte Programmpunkte umfassen unter anderem

  • Percy Jackson and the Olympians: Season 3 mit Einblicken hinter die Kulissen
  • Bluey: From the Backyard to the Big Screen mit Informationen zum kommenden Kinofilm
  • LEGO Star Wars Screening Event
  • Marvel-Fanveranstaltungen rund um Spider-Man und die Zukunft digitaler Comics
  • Beauty and the Beast zum 35. Jubiläum
  • Zootopia zum zehnjährigen Bestehen
  • Disney Rewind Concert mit bekannten Songs aus den 1980er- und 1990er-Jahren
  • A Whole New World of Alan Menken mit Disney-Legende Alan Menken

Für ausgewählte Präsentationen und Erlebnisse können Besucher über das sogenannte Reservation Selection Process (Reservation RSP) Plätze reservieren. Die Anmeldung für Reservierungen läuft vom 20. Juli um 12 Uhr PT bis zum 24. Juli um 12 Uhr PT.

Mit dem umfangreichen Programm will Disney D23 2026 zu einem Treffpunkt für Fans aus Film, Serien, Parks, Musik und Gaming machen. Neben bekannten Marken sollen auch neue Projekte und kommende Entwicklungen des Unternehmens präsentiert werden.

Quelle
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6 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 67265 XP Romper Domper Stomper | 14.07.2026 - 12:02 Uhr

    Hoffentlich gibt es neue Infos zu Kingdom Hearts IV. 🙏🏻♥️

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  2. Katanameister 497900 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 14.07.2026 - 12:30 Uhr

    Will mich nichts wirklich ansprechen und dabei bin ich immer ein Star Wars Fan gewesen.

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  3. Drakeline6 232755 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.07.2026 - 12:39 Uhr

    Puh, bis auf Kingdom Hearts ist da echt nix gutes dabei.
    Disney scheint sich echt schwer zu tun.

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  4. AnCaptain4u 281605 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.07.2026 - 13:10 Uhr

    Man darf auch endlich mal einen richtigen Trailer zum kommenden Avengers-Film vorstellen.

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  5. Devilsgift 154545 XP God-at-Arms Silber | 14.07.2026 - 13:10 Uhr

    Haut mich jetzt alles nicht vom Hocker. Kingdom Hearts 4 könnte evtl interessant werden aber mal schauen.

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