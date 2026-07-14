Disney: Enthüllt riesiges D23-Programm – Diese Highlights erwarten Fans im August 2026

D23 2026 wird zum Mega-Event: Disney bestätigt Programm mit großen Marken, Premieren und Fan-Highlights.

Disney hat das komplette Programm für D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026 angekündigt und verspricht drei Tage voller Premieren, Präsentationen und besonderer Fan-Momente. Das Event findet vom 14. bis 16. August 2026 im kalifornischen Anaheim statt.

Zu den angekündigten Highlights gehören unter anderem neue Einblicke zu Percy Jackson and the Olympians – Staffel 3, ein Blick auf kommende Disney-Projekte sowie eine große Feier zum 25. Jubiläum von KINGDOM HEARTS. Auch Marvel, Star Wars, Disney Animation, Pixar und Disney Experiences sind mit eigenen Programmpunkten vertreten.

Den Auftakt macht am Freitag, den 14. August, die Disney Entertainment Showcase im Honda Center. Besucher können sich auf Überraschungsauftritte, exklusive Vorschauen auf kommende Filme und Serien sowie neue Ankündigungen aus Disneys Unterhaltungsbereich freuen.

Am Samstag folgt mit Horizons: Disney Experiences Showcase eine Präsentation rund um die Zukunft der Disney-Parks und weiterer Erlebnisse. Gastgeber Neil Patrick Harris führt durch die Veranstaltung, bei der Disney Imagineers und Kreative neue Projekte vorstellen.

Der Abschluss des Bühnenprogramms findet am Sonntag mit der Disney Legends Awards Ceremony statt. Moderiert von Ryan Seacrest werden zahlreiche Persönlichkeiten für ihre Beiträge zur Disney-Geschichte geehrt.

Auch für Gaming-Fans bietet D23 2026 mehrere Programmpunkte. Besonders im Fokus steht die Feier zu KINGDOM HEARTS, bei der die Verbindung zwischen Disney, Pixar und Square Enix sowie die Geschichte der Reihe gewürdigt werden soll. Zusätzlich erhalten Fans von Disney Dreamlight Valley einen Rückblick auf das Spiel und einen Ausblick auf kommende Inhalte im Jahr 2026.

Weitere angekündigte Programmpunkte umfassen unter anderem

Percy Jackson and the Olympians: Season 3 mit Einblicken hinter die Kulissen

Bluey: From the Backyard to the Big Screen mit Informationen zum kommenden Kinofilm

LEGO Star Wars Screening Event

Marvel-Fanveranstaltungen rund um Spider-Man und die Zukunft digitaler Comics

Beauty and the Beast zum 35. Jubiläum

Zootopia zum zehnjährigen Bestehen

Disney Rewind Concert mit bekannten Songs aus den 1980er- und 1990er-Jahren

A Whole New World of Alan Menken mit Disney-Legende Alan Menken

Für ausgewählte Präsentationen und Erlebnisse können Besucher über das sogenannte Reservation Selection Process (Reservation RSP) Plätze reservieren. Die Anmeldung für Reservierungen läuft vom 20. Juli um 12 Uhr PT bis zum 24. Juli um 12 Uhr PT.

Mit dem umfangreichen Programm will Disney D23 2026 zu einem Treffpunkt für Fans aus Film, Serien, Parks, Musik und Gaming machen. Neben bekannten Marken sollen auch neue Projekte und kommende Entwicklungen des Unternehmens präsentiert werden.