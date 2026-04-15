Disney: Marvel von neuer Entlassungswelle besonders betroffen

Ein massiver Stellenabbau bei Disney hat nun auch Marvel erreicht und sorgt für tiefgreifende Veränderungen innerhalb des Unternehmens. Betroffen sind sowohl die Büros von Marvel Entertainment in New York als auch Marvel Studios in Burbank.
Nach aktuellen Informationen wurden rund acht Prozent der Belegschaft entlassen.
Die Kürzungen ziehen sich durch nahezu alle Abteilungen. Bereiche wie Film- und TV-Produktion, Comics, Franchise-Management, Finanzen und Rechtsabteilungen sind ebenso betroffen wie die kreative Entwicklung.
Besonders gravierend fallen die Einschnitte im Bereich Visual Development aus, wo künftig nur noch ein kleines Kernteam verbleibt. Diese Einheit soll künftig vor allem externe Künstler projektbasiert koordinieren, während feste Stellen in diesem Segment deutlich reduziert werden.
Bestätigt wurden die Maßnahmen im Rahmen eines größeren Sparprogramms beim Mutterkonzern The Walt Disney Company. CEO Josh D’Amaro erklärte, dass insgesamt bis zu 1.000 Mitarbeiter konzernweit von Entlassungen betroffen sind. Besonders stark trifft es dabei die Bereiche Marketing und Markenorganisation, die im Zuge einer Neustrukturierung verschlankt werden.
Für Marvel ist es nicht die erste Kürzungsrunde in jüngerer Zeit. Bereits im Jahr 2024 hatte es kleinere Entlassungen gegeben. Die aktuellen Maßnahmen fallen jedoch deutlich umfassender aus und markieren einen spürbaren Einschnitt in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja das Superhelden Ding ist halt einfach ausgelutscht und will keiner mehr. Wie damals bei der Zombie Geschichte. Irgednwann ist jeder Trend vorbei
Wann hört Trend auf und wann fängt Genre an?
Vielleicht sind auch viele nicht mehr mit der Qualität zufrieden von Filmen, Serien oder auch Spielen in dem Bereich 🤔.
Das tut natürlich wieder einmal weh zu lesen, aber wie wir ja mittlerweile wissen, trifft es fast jede Sparte. 😢
Leider hat sich irgendwer irgendwann mal die Regel ausgedacht, dass Unternehmen immer wachsen, wachsen und weiter wachsen müssen und Umsätze jedes Jahr größer als im Vorjahr sein müssen.
Waren bestimmt Aliens.
https://decider.com/wp-content/uploads/2020/06/ancient-aliens.jpg?quality=75&strip=all&w=978&h=652&crop=1
8%, Puuh, das ist heftig. Disney wäre echt besser damit beraten den woken Müll wegzulassen. Damit haben die schon so viel Geld verbrannt.
Nö, die sind beratungsresistent.
Ich verstehe es einfach nicht. Wie viel Geld wollen die noch verbrennen bis sie es kapieren? Was das angeht bin ich auf die Harry Potter Serie gespannt. Denke die wird floppen.
Wollen wir hoffen, dass die meisten das auch so sehen, gibt schon wieder Gerüchte, dass sie Voldemort genauso zerstören wollen wie Snape 👎.
Wusste ich nicht ok. Finde es halt schlimm wegen dem Vermächtnis von Alan Rickman. Das tritt man mit Füßen.
Die Entlassungswelle will einfach kein Ende nehmen…
Ich werde es auch nie verstehen, welche hochbezahlten Analysten Disney bei Star Wars, Marvel, etc. beraten haben. Das waren alles Franchises to big to fail.
Meinen Disney Plus Account habe ich schon vor einiger Zeit gekündigt. Meine Kinder werden mit den DVDs/Blurays von Disneys goldener Zeit aufwachsen. Sicher nicht mit dem Streaming.