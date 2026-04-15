Disney: Marvel von neuer Entlassungswelle besonders betroffen

Marvel steht nach neuen Disney Sparmaßnahmen vor umfassenden Einschnitten in mehreren Geschäftsbereichen.

Ein massiver Stellenabbau bei Disney hat nun auch Marvel erreicht und sorgt für tiefgreifende Veränderungen innerhalb des Unternehmens. Betroffen sind sowohl die Büros von Marvel Entertainment in New York als auch Marvel Studios in Burbank.

Nach aktuellen Informationen wurden rund acht Prozent der Belegschaft entlassen.

Die Kürzungen ziehen sich durch nahezu alle Abteilungen. Bereiche wie Film- und TV-Produktion, Comics, Franchise-Management, Finanzen und Rechtsabteilungen sind ebenso betroffen wie die kreative Entwicklung.

Besonders gravierend fallen die Einschnitte im Bereich Visual Development aus, wo künftig nur noch ein kleines Kernteam verbleibt. Diese Einheit soll künftig vor allem externe Künstler projektbasiert koordinieren, während feste Stellen in diesem Segment deutlich reduziert werden.

Bestätigt wurden die Maßnahmen im Rahmen eines größeren Sparprogramms beim Mutterkonzern The Walt Disney Company. CEO Josh D’Amaro erklärte, dass insgesamt bis zu 1.000 Mitarbeiter konzernweit von Entlassungen betroffen sind. Besonders stark trifft es dabei die Bereiche Marketing und Markenorganisation, die im Zuge einer Neustrukturierung verschlankt werden.

Für Marvel ist es nicht die erste Kürzungsrunde in jüngerer Zeit. Bereits im Jahr 2024 hatte es kleinere Entlassungen gegeben. Die aktuellen Maßnahmen fallen jedoch deutlich umfassender aus und markieren einen spürbaren Einschnitt in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.