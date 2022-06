Disney: Video zum eingestellten Epic Donald Videospiel

Disney hatte mit der Epic Mickey Serie eigentlich größeres vor. Doch daraus wurde leider nichts und somit gibt es nicht nur Berichte aus dem Jahr 2016, dass ein Epic Disney Racers eingestellt wurde, sondern jetzt auch 2012 ein Epic Donald.

Epic Donald sollte Donald Duck, die Duckburg und vieles mehr beinhalten. Aber anscheinend hatte Disney auch hier wieder andere Pläne. Das heutige Videomaterial von YouTuber Slope’s Game Room zu Epic Donald ist nur wenige Sekunden lang und stammt aus dem Jahr 2012, das Jahr, in dem auch Epic Mickey 2: The Power of Two veröffentlicht wurde.