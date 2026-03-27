Dispatch: Actionreiches Abenteuer kommt im Sommer 2026 auf Xbox

Dispatch erscheint im Sommer 2026 für Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel und zeigt seinen Reveal Trailer.

Dispatch ist das neueste Highlight für Xbox-Fans und verspricht actiongeladenes Gameplay auf Xbox Series X|S sowie PC.

Als Xbox Play Anywhere-Titel können Spieler ihre Fortschritte plattformübergreifend nutzen, sodass Abenteuer sowohl auf Konsole als auch am PC nahtlos weitergeführt werden können.

Der kürzlich veröffentlichte Xbox Reveal Trailer gewährt erste Einblicke in die Spielwelt, die spannenden Missionen und die packende Action, die Spieler erwarten dürfen. Mit einem Start im Sommer 2026 liefert Dispatch ein flexibles Spielerlebnis für Einzelspieler und Koop-Fans gleichermaßen.