Dispatch: Actionreiches Abenteuer kommt im Sommer 2026 auf Xbox

Dispatch ist das neueste Highlight für Xbox-Fans und verspricht actiongeladenes Gameplay auf Xbox Series X|S sowie PC.
Als Xbox Play Anywhere-Titel können Spieler ihre Fortschritte plattformübergreifend nutzen, sodass Abenteuer sowohl auf Konsole als auch am PC nahtlos weitergeführt werden können.
Der kürzlich veröffentlichte Xbox Reveal Trailer gewährt erste Einblicke in die Spielwelt, die spannenden Missionen und die packende Action, die Spieler erwarten dürfen. Mit einem Start im Sommer 2026 liefert Dispatch ein flexibles Spielerlebnis für Einzelspieler und Koop-Fans gleichermaßen.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mega Spiel. Wird auf jeden Fall gespielt im Sommer.
„verspricht actiongeladenes Gameplay“
An den Millisekunden mit Action im Video konnte ich nicht viel erkennen, was es wird.
Zumindest beobachtet es wird. 🤔
Superhelden sind nicht so meins.
Toll, dass es nun auch auf der Xbox erscheinen wird. Mittlerweile kenne ich aber schon gefühlt jeden Durchgang, da es damals in vielen Streams lief.
Super geiles Game jedem Zocker zu empfehlen! Gerne mehr davon.
Super kann man sich dann anschauen 🙂