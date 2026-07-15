Dispatch: Erscheint am 29. Juli für Xbox

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Image: AdHoc Studio

Dispatch bringt Superhelden-Alltag, Entscheidungen und Strategie ab Juli auf Xbox.

Dispatch erscheint am 29. Juli für Xbox und bringt eine ungewöhnliche Superhelden-Geschichte auf die Konsole. Statt selbst die Welt zu retten, übernehmen Spieler die Rolle eines ehemaligen Helden, der aus dem Hintergrund Einsätze koordiniert.

Das Spiel stammt von AdHoc Studio, den Autoren und Regisseuren hinter Tales from the Borderlands und The Wolf Among Us. Im Mittelpunkt steht Robert Robertson alias Mecha Man, dessen Mech-Anzug nach einem Kampf zerstört wird. Dadurch bleibt ihm nur ein neuer Weg: ein Job in einer Superhelden-Leitstelle.

Als Dispatcher kümmert sich Robert nicht direkt um Verbrechen, sondern verwaltet ein Team ehemaliger Superschurken, die rehabilitiert werden sollen. Dabei müssen Spieler Beziehungen innerhalb des Teams pflegen, Entscheidungen treffen und gleichzeitig den eigenen Anzug für eine mögliche Rückkehr ins Heldenleben wiederaufbauen.

Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Gespräche im Büro sowie Einsätze außerhalb der Zentrale können Beziehungen, Loyalitäten und den weiteren Verlauf der Handlung verändern.
Neben der Story bietet Dispatch strategische Elemente. Über eine Einsatzkarte wählen Spieler passende Helden für verschiedene Notfälle aus und müssen dabei Risiken sowie mögliche Konsequenzen abwägen.

Die Verwaltung des Teams spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Jeder Charakter besitzt eigene Stärken, Schwächen und persönliche Herausforderungen. Durch Verbesserungen und neue Fähigkeiten kann die Effektivität der Helden gesteigert werden.

Zur Besetzung gehören unter anderem Aaron Paul, Laura Bailey, Erin Yvette, Jacksepticeye, Travis Willingham, Alanah Pearce, Matthew Mercer und Jeffrey Wright.

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8 Kommentare Added

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  1. Lord Maternus 375375 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.07.2026 - 18:48 Uhr

    Ich hab am Wochenende das erste Kapitel gespielt und fand es richtig Klasse. Danach hat mich A Game about digging a Hole abgelenkt xD
    Aber jetzt, wo ich damit durch bin, geht es bald weiter mit Dispatch.

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    • Katanameister 499820 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 18:58 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Wegen angeblicher finanzieller Engpässe bzw. Problemen während der Entwicklung hat man sich erstmal nur auf PC und PS5 konzentriert.

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  5. Galathea 4340 XP Beginner Level 2 | 15.07.2026 - 20:15 Uhr

    Mein Überraschungshit letztes Jahr und eines der besten Spiele, die ich letztes Jahr gespielt habe.

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  6. Hattori Hanzo 45865 XP Hooligan Treter | 15.07.2026 - 20:30 Uhr

    Top Game schlägt so manchen „grossen“ Titel und ich wünsche mir unbedingt einen Nachfolger.

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