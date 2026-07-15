Dispatch erscheint am 29. Juli für Xbox und bringt eine ungewöhnliche Superhelden-Geschichte auf die Konsole. Statt selbst die Welt zu retten, übernehmen Spieler die Rolle eines ehemaligen Helden, der aus dem Hintergrund Einsätze koordiniert.

Das Spiel stammt von AdHoc Studio, den Autoren und Regisseuren hinter Tales from the Borderlands und The Wolf Among Us. Im Mittelpunkt steht Robert Robertson alias Mecha Man, dessen Mech-Anzug nach einem Kampf zerstört wird. Dadurch bleibt ihm nur ein neuer Weg: ein Job in einer Superhelden-Leitstelle.

Als Dispatcher kümmert sich Robert nicht direkt um Verbrechen, sondern verwaltet ein Team ehemaliger Superschurken, die rehabilitiert werden sollen. Dabei müssen Spieler Beziehungen innerhalb des Teams pflegen, Entscheidungen treffen und gleichzeitig den eigenen Anzug für eine mögliche Rückkehr ins Heldenleben wiederaufbauen.

Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Gespräche im Büro sowie Einsätze außerhalb der Zentrale können Beziehungen, Loyalitäten und den weiteren Verlauf der Handlung verändern.

Neben der Story bietet Dispatch strategische Elemente. Über eine Einsatzkarte wählen Spieler passende Helden für verschiedene Notfälle aus und müssen dabei Risiken sowie mögliche Konsequenzen abwägen.

Die Verwaltung des Teams spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Jeder Charakter besitzt eigene Stärken, Schwächen und persönliche Herausforderungen. Durch Verbesserungen und neue Fähigkeiten kann die Effektivität der Helden gesteigert werden.

Zur Besetzung gehören unter anderem Aaron Paul, Laura Bailey, Erin Yvette, Jacksepticeye, Travis Willingham, Alanah Pearce, Matthew Mercer und Jeffrey Wright.