Dispatch: Superhelden Spiel überrascht mit einzigartigem Gameplay Ansatz

Dispatch bringt seine ungewöhnliche Superhelden Geschichte erstmals auf Xbox Series X|S und verbindet Entscheidungen mit Strategie zu einem neuen Spielerlebnis.

Ein zerstörter Mech-Anzug ist erst der Anfang einer völlig anderen Superheldenkarriere. Mit Dispatch betritt ein ungewöhnliches Abenteuer die Xbox-Bühne, das klassische Erwartungen bewusst auf den Kopf stellt und narrative Entscheidungen mit strategischem Gameplay eng verzahnt.

Im Rahmen des Xbox Partner Preview wurde bestätigt, dass das vielfach gelobte Spiel im Sommer für Xbox Series X|S, Xbox auf PC inklusive unterstützter Handhelds sowie via Cloud erscheinen wird. Gleichzeitig unterstützt der Titel Xbox Play Anywhere, wodurch ein einmaliger Kauf plattformübergreifendes Spielen ermöglicht.

Im Mittelpunkt steht Robert Robertson, besser bekannt als Mecha Man. Nach einer verheerenden Niederlage gegen seinen Erzfeind verliert er nicht nur seinen Hightech-Anzug, sondern auch seine Rolle als aktiver Held. Stattdessen landet er in einer Einsatzzentrale für Superhelden – allerdings nicht im Einsatz, sondern hinter dem Schreibtisch als Dispatcher.

Gerade hier entfaltet Dispatch seinen besonderen Reiz. Erzählerische Entscheidungen und spielerische Abläufe greifen kontinuierlich ineinander. Zwischen dialoggetriebenen Storymomenten und taktischen Einsatzphasen entsteht ein Rhythmus, der bewusst auf Tempo und Figurenentwicklung ausgelegt ist.

Entscheidungen im Gespräch beeinflussen unmittelbar die verfügbaren Optionen während der Einsätze, während der Verlauf dieser Missionen wiederum direkte Auswirkungen auf die Geschichte nimmt.

Während der Einsatzphasen überwacht ihr eine Karte voller Notfälle in der Stadt und entscheidet, welcher Held wohin geschickt wird. Ideale Lösungen sind dabei selten. Oft fehlt genau die passende Figur, während weniger geeignete Optionen Risiken bergen, die sich später spürbar auswirken können. Jede Entscheidung trägt Konsequenzen, die sich durch das gesamte Abenteuer ziehen.

Das Entwicklerteam von AdHoc Studio bringt dabei umfangreiche Erfahrung im Bereich interaktiver Geschichten mit. Zahlreiche Mitglieder waren zuvor an prägenden Titeln beteiligt, die das Genre moderner Story-Spiele definiert haben. Mit Dispatch wird dieser Ansatz weiterentwickelt, indem Entscheidungen nicht nur Dialogverläufe verändern, sondern aktiv Struktur und Ausgang der Handlung beeinflussen.

Im Zentrum stehen dabei die Figuren selbst. Statt klassischer Helden präsentiert das Spiel eine Gruppe ungewöhnlicher Charaktere, deren Stärken, Schwächen und Eigenheiten das Geschehen bestimmen. Diese sogenannte Z-Team besteht aus Persönlichkeiten, die bewusst nicht dem typischen Superheldenbild entsprechen und gerade dadurch greifbar wirken.

Abhängig von euren Entscheidungen und Leistungen ergeben sich unterschiedliche Enden, die jeweils eigene Nuancen und Konsequenzen mit sich bringen. Manche Handlungsstränge finden klare Abschlüsse, andere bleiben bewusst komplex und offen.

Mit einem Einstiegspreis von 29,99 Euro erscheint Dispatch zusätzlich in einer Deluxe Edition für 39,99 Euro, die digitale Comics sowie ein umfangreiches Artbook umfasst.