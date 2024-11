Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition für Xbox Series X|S eingestuft

Larian Studios, bestens bekannt für Baldur’s Gate 3, bringt die Definitive Edition seines Rollenspiels Divinity: Original Sin II offenbar auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Im Ratingboard PEGI wurden entsprechende Einträge zur Einstufung entdeckt.

Divinity: Original Sin II ist bereits seit 2018 für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Ob und was die Definitive Edition für die aktuellen Konsolen an möglichen Verbesserungen bringen wird, ist nicht bekannt.