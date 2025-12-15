Divinity: Original Sin 2: Jetzt für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Switch 2 erhältlich

Divinity: Original Sin 2 ist ab sofort auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich und markiert damit die vollständige Ankunft des gefeierten Rollenspiels auf der aktuellen Konsolengeneration.

Entwickelt von Larian Studios, den Machern von Baldur’s Gate 3, bietet die Definitive Edition die umfassendste Version des preisgekrönten RPGs und ist für bestehende Besitzer als kostenloses Upgrade verfügbar. Neue Spieler können direkt in das vollständige Abenteuer einsteigen.

In Divinity: Original Sin 2 erwartet euch ein tiefgehendes Singleplayer- und Koop-Rollenspiel, in dem jede Entscheidung spürbare Auswirkungen auf Welt, Story und Charaktere hat.

Die Handlung spielt in einer düsteren Fantasy-Welt, in der der Divine tot ist, die Leere näher rückt und verborgene Kräfte in euch erwachen. Ihr wählt aus mehreren spielbaren Rassen und Klassen und formt euren eigenen Helden, dessen Herkunft, Fähigkeiten und moralische Entscheidungen den Verlauf der Geschichte bestimmen.

Das Spiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe mit hohem taktischem Anspruch, eine interaktive Spielwelt mit physikbasierten Elementen und ein komplexes Dialogsystem, das Freiheit und Konsequenzen in den Mittelpunkt stellt. Die Welt reagiert dynamisch auf euer Handeln, Fraktionen verändern ihr Verhalten und Quests können auf unterschiedlichste Weise gelöst werden. Ob allein oder im Mehrspieler-Koop mit bis zu vier Spielern, Divinity: Original Sin 2 erlaubt maximale Freiheit im Rollenspiel.

Die Definitive Edition vereint alle Verbesserungen, Erweiterungen und Überarbeitungen in einer technisch optimierten Version für moderne Hardware.

Verbesserte Performance, kürzere Ladezeiten und eine angepasste Steuerung sorgen auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für ein zeitgemäßes Spielerlebnis.

Divinity: Original Sin 2 gilt als eines der einflussreichsten klassischen RPGs der letzten Jahre und ist nun plattformübergreifend in seiner besten Form verfügbar.