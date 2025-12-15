Divinity: Original Sin 2: Jetzt für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Switch 2 erhältlich

Divinity: Original Sin 2 ist ab sofort auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich und markiert damit die vollständige Ankunft des gefeierten Rollenspiels auf der aktuellen Konsolengeneration.
Entwickelt von Larian Studios, den Machern von Baldur’s Gate 3, bietet die Definitive Edition die umfassendste Version des preisgekrönten RPGs und ist für bestehende Besitzer als kostenloses Upgrade verfügbar. Neue Spieler können direkt in das vollständige Abenteuer einsteigen.
In Divinity: Original Sin 2 erwartet euch ein tiefgehendes Singleplayer- und Koop-Rollenspiel, in dem jede Entscheidung spürbare Auswirkungen auf Welt, Story und Charaktere hat.
Die Handlung spielt in einer düsteren Fantasy-Welt, in der der Divine tot ist, die Leere näher rückt und verborgene Kräfte in euch erwachen. Ihr wählt aus mehreren spielbaren Rassen und Klassen und formt euren eigenen Helden, dessen Herkunft, Fähigkeiten und moralische Entscheidungen den Verlauf der Geschichte bestimmen.
Das Spiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe mit hohem taktischem Anspruch, eine interaktive Spielwelt mit physikbasierten Elementen und ein komplexes Dialogsystem, das Freiheit und Konsequenzen in den Mittelpunkt stellt. Die Welt reagiert dynamisch auf euer Handeln, Fraktionen verändern ihr Verhalten und Quests können auf unterschiedlichste Weise gelöst werden. Ob allein oder im Mehrspieler-Koop mit bis zu vier Spielern, Divinity: Original Sin 2 erlaubt maximale Freiheit im Rollenspiel.
Die Definitive Edition vereint alle Verbesserungen, Erweiterungen und Überarbeitungen in einer technisch optimierten Version für moderne Hardware.
Verbesserte Performance, kürzere Ladezeiten und eine angepasste Steuerung sorgen auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für ein zeitgemäßes Spielerlebnis.
Divinity: Original Sin 2 gilt als eines der einflussreichsten klassischen RPGs der letzten Jahre und ist nun plattformübergreifend in seiner besten Form verfügbar.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich warte mal erst die Reaktion von Gamern auf den aktuellen Konsolen ab, bin mal gespannt, wie das Game da ankommt und wie der Spielspaß gesehen wird.
Der Spielspaß ist grenzenlos, weil das ganze (Kampf)System ein riesiger Spielplatz ist, in dem du dich austoben kannst. Probiere alles aus und du wirst dich wundern, das auch verrückteste Dinge funktionieren. Natürlich kannst du das System auch ganz klassisch genießen. Es ist perfekt ausgereift.
Die Story ist sehr gut und hält dich bis zum Finale gebannt in der Geschichte. Auch bei den Dialogen und Entscheidungen, gibt es viele Möglichkeiten und keine Durchgang gleicht dem anderen.
Es ist ein Meisterwerk, das BG3 in absolut nichts nachsteht und für mich in manchen Aspekten sogar besser ist (Freiheit im Kampf, weil es nicht an den D&D Regeln gebunden ist.)
Bei rundenbasierten Kämpfen bin ich schon raus. Da zählen Stats und kein Skill.
Sieht er nicht so aus als wäre es mein Spiel aber ich warte mal ab was die Tests sagen
Lol, gegen den Trailer bei den GameAwards… 😀
Das Spiel ist schon länger draußen und wurde nur auf die neue Gen angepasst.
Es ist nicht das Spiel, das gerade entwickelt wird, aber im gleichen Universum spielt.
Bin ich nie mit warm geworden .
Das ist Nix für mich
Habe es schon dreimal durch und jede Sekunde genossen. Wer nur im entferntesten auf CRPG steht, bekommt eines der besten Spiele aller Zeiten. 10/10 ❤️
Nice, müsste ich mal weiter spielen. Cool, dass es ein gratis Upgrade gibt. Ma gucken ob ich da auch so lange warten muss wie bei RDR 😆
Habe Sin 1 und Sin 2 schon ewig für PC
Ach, ich dachte das gab es schon auf der Series.