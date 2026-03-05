Divinity: Original Sin 2: Überraschendes FPS-Update und mehr für PS5 und Xbox Series X/S

Für alle Fans von Divinity: Original Sin 2 gibt es gute Neuigkeiten: Ein neuer Hotfix wird aktuell auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S ausgerollt.
Das Update kümmert sich um Performance-Probleme, niedrige FPS und Multiplayer-Verbindungsprobleme, die in den letzten Versionen auftraten.
Was der Hotfix bringt:
- Performance & FPS: Verschiedene Fehler auf Xbox wurden behoben, die für FPS-Einbrüche sorgten.
- Ausrüstungs-Bug: Spieler können nun wieder Items ausrüsten, sofern die Bedingungen erfüllt sind.
- Ladezeiten: Verbesserte Ladezeiten für einige Speicherstände sorgen für schnelleren Einstieg ins Spiel.
- Teleportations-Fähigkeit: Auf Xbox könnt ihr jetzt Gegenstände wieder korrekt verschieben.
- Multiplayer: Probleme mit Verbindungsabbrüchen auf Xbox wurden behoben.
Mit diesem Hotfix soll das Spielerlebnis auf Konsolen deutlich stabiler und flüssiger werden, sowohl im Singleplayer als auch im Koop-Modus.
Habt ihr die Verbesserungen schon getestet? Wie läuft Divinity: Original Sin 2 auf euren Konsolen jetzt?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Hab das Spiel die ganze Zeit schon auf der Wunschliste, bin noch nicht dazu gekommen, aber das liest sich gut.