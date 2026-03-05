Divinity: Original Sin 2: Überraschendes FPS-Update und mehr für PS5 und Xbox Series X/S

Divinity: Original Sin 2 verbessert Performance, FPS und Multiplayer auf PS5 und Xbox Series X/S mit aktuellem Hotfix.

Für alle Fans von Divinity: Original Sin 2 gibt es gute Neuigkeiten: Ein neuer Hotfix wird aktuell auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S ausgerollt.

Das Update kümmert sich um Performance-Probleme, niedrige FPS und Multiplayer-Verbindungsprobleme, die in den letzten Versionen auftraten.

Was der Hotfix bringt:

Performance & FPS: Verschiedene Fehler auf Xbox wurden behoben, die für FPS-Einbrüche sorgten.

Ausrüstungs-Bug: Spieler können nun wieder Items ausrüsten, sofern die Bedingungen erfüllt sind.

Ladezeiten: Verbesserte Ladezeiten für einige Speicherstände sorgen für schnelleren Einstieg ins Spiel.

Teleportations-Fähigkeit: Auf Xbox könnt ihr jetzt Gegenstände wieder korrekt verschieben.

Multiplayer: Probleme mit Verbindungsabbrüchen auf Xbox wurden behoben.

Mit diesem Hotfix soll das Spielerlebnis auf Konsolen deutlich stabiler und flüssiger werden, sowohl im Singleplayer als auch im Koop-Modus.

Habt ihr die Verbesserungen schon getestet? Wie läuft Divinity: Original Sin 2 auf euren Konsolen jetzt?