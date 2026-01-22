Divinity: Ankündigung lässt Verkäufe von Baldur’s Gate 3 und Original Sin 2 stark ansteigen

Divinity‑Ankündigung löst Verkaufsboom aus und katapultiert Baldur’s Gate 3 und Divinity: Original Sin 2 wieder nach oben.

Die Enthüllung von Divinity, Larians nächstem großen Rollenspiel, zeigt bereits deutliche Auswirkungen – allerdings nicht nur auf das neue Projekt. Wie das Studio bestätigt, erleben sowohl Baldur’s Gate 3 als auch Divinity: Original Sin 2 einen massiven Verkaufsanstieg seit der Ankündigung im Dezember.

Besonders beeindruckend ist die anhaltende Stärke von Baldur’s Gate 3. Auch zweieinhalb Jahre nach Release erreicht das Spiel auf Steam weiterhin Spitzenwerte von über 100.000 gleichzeitigen Spielern.

Doch auch Divinity: Original Sin 2 erlebt ein bemerkenswertes Comeback: Statt der üblichen Spielerzahlen im niedrigen Tausenderbereich verzeichnet das RPG nun wieder Zehntausende gleichzeitige Spieler.

Larian‑Chef Swen Vincke betont, dass es nicht nur Rückkehrer sind, die die Zahlen nach oben treiben. Viele Spieler kaufen die beiden Titel erstmals und steigen neu in die Welten ein.

Besonders überraschend: Divinity: Original Sin 2 hatte laut Vincke seinen besten Monat seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2017.

Mit einem Augenzwinkern kommentiert Vincke den Erfolg: „D:OS2 hat uns wirklich überrascht, es war sein bester Monat seit 2017. Hätte ich doch nur das Eichhörnchen rechtzeitig entfernt :)“

Die Divinity‑Ankündigung hat damit nicht nur Vorfreude auf das neue RPG entfacht, sondern auch Larians bestehende Klassiker zurück ins Rampenlicht katapultiert.