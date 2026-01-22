Divinity: Ankündigung lässt Verkäufe von Baldur’s Gate 3 und Original Sin 2 stark ansteigen

Divinity‑Ankündigung löst Verkaufsboom aus und katapultiert Baldur’s Gate 3 und Divinity: Original Sin 2 wieder nach oben.

Die Enthüllung von Divinity, Larians nächstem großen Rollenspiel, zeigt bereits deutliche Auswirkungen – allerdings nicht nur auf das neue Projekt. Wie das Studio bestätigt, erleben sowohl Baldur’s Gate 3 als auch Divinity: Original Sin 2 einen massiven Verkaufsanstieg seit der Ankündigung im Dezember.

Besonders beeindruckend ist die anhaltende Stärke von Baldur’s Gate 3. Auch zweieinhalb Jahre nach Release erreicht das Spiel auf Steam weiterhin Spitzenwerte von über 100.000 gleichzeitigen Spielern.

Doch auch Divinity: Original Sin 2 erlebt ein bemerkenswertes Comeback: Statt der üblichen Spielerzahlen im niedrigen Tausenderbereich verzeichnet das RPG nun wieder Zehntausende gleichzeitige Spieler.

Larian‑Chef Swen Vincke betont, dass es nicht nur Rückkehrer sind, die die Zahlen nach oben treiben. Viele Spieler kaufen die beiden Titel erstmals und steigen neu in die Welten ein.

Besonders überraschend: Divinity: Original Sin 2 hatte laut Vincke seinen besten Monat seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2017.

Mit einem Augenzwinkern kommentiert Vincke den Erfolg: „D:OS2 hat uns wirklich überrascht, es war sein bester Monat seit 2017. Hätte ich doch nur das Eichhörnchen rechtzeitig entfernt :)“

Die Divinity‑Ankündigung hat damit nicht nur Vorfreude auf das neue RPG entfacht, sondern auch Larians bestehende Klassiker zurück ins Rampenlicht katapultiert.

Quelle
  1. Nibelungen86 314360 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.01.2026 - 12:35 Uhr

    Divinity 2 ist auch wirklich ein gutes Spiel, Baldurs Gate 3 steht noch auf meiner Liste.

    2
    • Eisbaer2405 48915 XP Hooligan Bezwinger | 22.01.2026 - 14:02 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      BG3 ist tatsächlich super. Divinity 1+2 ist dagegen sehr schlecht. Vor allem Teil 2 ist eigentlich schon BG3 nur ohne Würfel und tiefem Gameplay, selbst die Orte ähneln sich sehr sehr stark und wurden wahrschein teils copy/paste in BG3 übernommen. Teil 1 ist furchtbar, Teil 2 geht so, BG3 absolut Hammer, mehrmals schon durchgespielt.

      0
      • Nibelungen86 314360 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.01.2026 - 15:42 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        Ich finde D2 gut, ist laut vielen Fans teilweise besser als BG3, besonders in bestimmten Mechaniken, in BG3 gibt es halt diesen vielen Cinematic Trailer und eine viel größere Welt.

        0
  2. oldGamer 153560 XP God-at-Arms Silber | 22.01.2026 - 12:35 Uhr

    Na theoretisch werden dann ja doch noch mal die chrashbugs gefixt.
    Buch vom Boden aufgeben, lesen wollen, Spiel crashed.
    Witzigerweise sowohl sowohl bei original sin 1 und 2 bei meinem System.

    0
  4. Kenty 241470 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.01.2026 - 12:45 Uhr

    Ohne deutsche Sprachausgabe kommen mir beide Spiele nicht ins Haus.

    0
    • DangerAron 7360 XP Beginner Level 3 | 22.01.2026 - 13:27 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Ich verstehe das Argument. Aber in diesem Fall verpasst man da wirklich ein sehr gutes Spiel und ein Meisterwerk von einem Spiel.

      Wäre schon schade drum.

      0
      • Kenty 241470 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.01.2026 - 13:31 Uhr
        Antwort auf DangerAron

        Ich glaube beim originalen Baldurs Gate 1 war das auch schon so, dass das Spiel erst nur eine deutsche Sprachausgabe hatte und später dann eine deutsche bekommen hatte (von Fans? Ich weiß es nicht mehr genau).

        Ich halte da meine Augen auf alle Fälle auch offen. Vielleicht wird es ja trotz der derzeitigen Ablehnung von Larian noch mal was.

        0
  7. c0re82 46628 XP Hooligan Treter | 22.01.2026 - 15:00 Uhr

    Ich bin einer von denen, die sich Original Sin 1 + 2 besorgt, durchgezockt und geliebt hat 😁
    Vorallem Divinity 2 ist der Wahnsinn. Hat mir tatsächlich noch etwas mehr Spaß gemacht, als Baldurs Gate 3.

    0

