Divinity: Diese Divinity‑Spiele könnt ihr vor dem neuen Teil getrost ignorieren

Larian‑CEO Swen Vincke hat klargestellt, dass ihr euch vor dem kommenden Divinity‑Spiel nicht durch die gesamte, jahrzehntealte Serienhistorie spielen müsst.

In einem Gespräch erklärte er, dass die besten Spiele zur Vorbereitung die beiden Divinity Original Sin‑Titel sind. Wenn ihr diese spielt, werdet ihr zahlreiche Anspielungen, Lore‑Verbindungen und erzählerische Elemente im neuen Divinity wiedererkennen.

Beide Spiele bilden laut Vincke die stärkste Grundlage für das Verständnis der Welt, ihrer Politik, ihrer Geschichte und der zentralen Figuren.

Er betont, dass auch ältere Teile wie Divine Divinity, Ego Draconis oder The Dragon Knight Saga im neuen Spiel referenziert werden, jedoch eher als historischer Hintergrund, der die Welt geprägt hat.

Ihr könnt diese Hinweise entdecken, ohne die alten Spiele zwingend gespielt zu haben. Für euch besteht dennoch die Möglichkeit, tiefer in die Lore einzutauchen und zusätzliche Details, Easter Eggs und Weltbezüge zu erkennen, wenn ihr die Original Sin‑Reihe erneut durchspielt.

Vincke weist außerdem darauf hin, dass die frühen Divinity‑Spiele nur dann relevant sind, wenn ihr wirklich alles über das Universum wissen wollt. Diese Titel seien inzwischen veraltet und nicht notwendig, um die Handlung oder die Welt des neuen Divinity zu verstehen. Für eine optimale Vorbereitung empfiehlt er daher ausschließlich Divinity Original Sin 1 und 2, während die älteren Spiele nur für absolute Komplettisten interessant sind.