Divinity: Larian CEO kündigt AMA-Session zu KI-Nutzung an

Vor kurzem offenbarte Larian Studios CEO Swen Vincke in einem Interview, für die Erstellung früher Spielideen generative KI einzusetzen. Es folgte ein Shitstorm in sozialen Medien, der auch von Beschwichtigungsversuchen seitens Vincke nicht gebremst werden konnte.

Nun äußert sich der CEO erneut via X und kündigt eine AMA-Session an, in welcher Fans den verschiedenen Abteilungen des Entwicklerstudios all ihre Fragen zum Entwicklungsprozess des kommenden Rollenspiels Divinity stellen können:

„Es ist nun eine Woche her, seit wir Divinity, unser nächstes Rollenspiel, angekündigt haben, und vieles ist dabei auf der Strecke geblieben.“ „Die DNA von Larian ist Eigeninitiative. Alles, worauf wir hinarbeiten, kommt unseren Teams, unseren Spielen und unseren Spielern zugute. Ein besserer Arbeitstag und ein besseres Spiel. Unser Erfolg beruht darauf, dass wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, auf ihre eigene Weise zu arbeiten und das Beste aus ihren Fähigkeiten und ihrem Handwerk herauszuholen, damit wir die bestmöglichen Rollenspiele entwickeln können.“ „In diesem Zusammenhang wäre es unverantwortlich von uns, neue Technologien nicht zu evaluieren. Unsere Prozesse entwickeln sich jedoch ständig weiter, und wenn sie nicht effizient sind oder nicht zu uns passen, nehmen wir Änderungen vor.“ „Um euch mehr Einblick zu geben, werden wir nach den Feiertagen ein AMA mit unseren verschiedenen Abteilungen veranstalten, bei dem ihr die Möglichkeit habt, uns direkt alle Fragen zu Divinity und unserem Entwicklungsprozess zu stellen.“ „Das Datum werden wir im neuen Jahr bekannt geben. Bis dahin wünsche ich euch allen frohe Feiertage!“