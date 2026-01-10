Divinity: Larian stoppt GenAI‑Nutzung

In der aktuellen Diskussion rund um Divinity rückt Larian Studios die eigene Arbeitsweise stärker in den Fokus. Die Entwicklung des neuen Projekts hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem der Einsatz von generativen KI‑Tools bei der Konzeptfindung für Irritationen gesorgt hatte.

Obwohl das Divinity-Team früh betonte, dass keine KI‑Grafiken im finalen Spiel landen würden, entstand dennoch Unsicherheit über den Ursprung einzelner Arbeitsschritte.

Swen Vincke erklärte in einer ausführlichen Community‑Runde, dass das Studio künftig auf den Einsatz solcher Tools in der Konzeptkunst‑Phase verzichtet. Die Entscheidung soll sicherstellen, dass keinerlei Zweifel über die Herkunft visueller Elemente entstehen.

Die Divinity-Entwickler wollen damit eine klare Trennlinie ziehen und vermeiden, dass interne Experimente mit KI als Bestandteil der finalen Art‑Pipeline missverstanden werden.

Parallel dazu arbeitet das Team weiterhin daran, interne Abläufe zu beschleunigen. Iterationen sollen schneller möglich sein, um Ideen effizienter zu prüfen und Entwicklungszyklen zu straffen. GenAI bleibt dabei ein Werkzeug, das in anderen Bereichen getestet wird, solange die Herkunft der Trainingsdaten vollständig unter eigener Kontrolle steht.

Larian betont, dass nur Modelle infrage kommen, die ausschließlich auf firmeneigenem Material basieren, falls sie jemals für spielrelevante Assets genutzt werden.

Die kreative Ausrichtung des Projekts bleibt damit vollständig in menschlicher Hand und folgt einer klar definierten Linie, die Transparenz und Kontrolle in den Mittelpunkt stellt.