Divinity: Larian stoppt GenAI‑Nutzung

In der aktuellen Diskussion rund um Divinity rückt Larian Studios die eigene Arbeitsweise stärker in den Fokus. Die Entwicklung des neuen Projekts hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem der Einsatz von generativen KI‑Tools bei der Konzeptfindung für Irritationen gesorgt hatte.
Obwohl das Divinity-Team früh betonte, dass keine KI‑Grafiken im finalen Spiel landen würden, entstand dennoch Unsicherheit über den Ursprung einzelner Arbeitsschritte.
Swen Vincke erklärte in einer ausführlichen Community‑Runde, dass das Studio künftig auf den Einsatz solcher Tools in der Konzeptkunst‑Phase verzichtet. Die Entscheidung soll sicherstellen, dass keinerlei Zweifel über die Herkunft visueller Elemente entstehen.
Die Divinity-Entwickler wollen damit eine klare Trennlinie ziehen und vermeiden, dass interne Experimente mit KI als Bestandteil der finalen Art‑Pipeline missverstanden werden.
Parallel dazu arbeitet das Team weiterhin daran, interne Abläufe zu beschleunigen. Iterationen sollen schneller möglich sein, um Ideen effizienter zu prüfen und Entwicklungszyklen zu straffen. GenAI bleibt dabei ein Werkzeug, das in anderen Bereichen getestet wird, solange die Herkunft der Trainingsdaten vollständig unter eigener Kontrolle steht.
Larian betont, dass nur Modelle infrage kommen, die ausschließlich auf firmeneigenem Material basieren, falls sie jemals für spielrelevante Assets genutzt werden.
Die kreative Ausrichtung des Projekts bleibt damit vollständig in menschlicher Hand und folgt einer klar definierten Linie, die Transparenz und Kontrolle in den Mittelpunkt stellt.
Hauptsache wieder ein gutes Spiel!
Wow… Die „Community“ hats geschafft – jetzt dauert die Entwicklung mit Sicherheit länger und da können sie eigentlich auch gleich nen Zwanni mehr nehmen. Das war der Sinn der Hate-Welle, oder?
Was für ein Blödsinn… holt schnell die Fackeln und Mistgabeln raus! Computer sind böse, das sind Teufelsmaschinen. Zuerst nehmen sie uns die Arbeitsplätze weg und danach die Frauen!
Kennen wir ja: Eine Minderheit die nur deshalb laut schreien kann weil nur ihnen eine mediale Plattform geboten wird, bringt all die Weicheier zum einknicken! Traurige Entwicklung….😟
Sehr schön 👍
Schwachsinnige Situation, ist eh nur Gerede, damit die KI Gegner beruhigt sind.
Was ich nicht verstehe viele sind so begeistert von die KI und wollen sie überall haben aber nicht bei der Programmierung eines Spiels
Ich bin gespannt was am Ende rauskommt, Larian macht einfach gute Games.
Weiter so 👏 vorbildlich 😜
KI ist wie eine Seuche, die mittlerweile aus allen Ecken und Löchern herauszuquellen beginnt. Überall bekommt man das aufgedrückt und kann es fast gar nicht mehr vermeiden. Auch Larian wird der Seuche letztendlich nicht entkommen können.
Demnächst dann übrigens auch im Datei Explorer auf Windows!
Ich benutze KI sehr gern aber mit dem Argument das es von Hinz und Kunz überall reingedrückt wird, liegts du 100% richtig. Das fängt bei den Browsern an und hört bei den TVs auf. Von Office 365 etc brauchen wir überhaupt nicht zu reden.