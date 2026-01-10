Divinity: Larian stoppt GenAI‑Nutzung

11 Autor: , in News / Divinity
Übersicht

Divinity verzichtet vollständig auf GenAI‑Tools während der Art‑Entwicklung.

In der aktuellen Diskussion rund um Divinity rückt Larian Studios die eigene Arbeitsweise stärker in den Fokus. Die Entwicklung des neuen Projekts hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem der Einsatz von generativen KI‑Tools bei der Konzeptfindung für Irritationen gesorgt hatte.

Obwohl das Divinity-Team früh betonte, dass keine KI‑Grafiken im finalen Spiel landen würden, entstand dennoch Unsicherheit über den Ursprung einzelner Arbeitsschritte.

Swen Vincke erklärte in einer ausführlichen Community‑Runde, dass das Studio künftig auf den Einsatz solcher Tools in der Konzeptkunst‑Phase verzichtet. Die Entscheidung soll sicherstellen, dass keinerlei Zweifel über die Herkunft visueller Elemente entstehen.

Die Divinity-Entwickler wollen damit eine klare Trennlinie ziehen und vermeiden, dass interne Experimente mit KI als Bestandteil der finalen Art‑Pipeline missverstanden werden.

Parallel dazu arbeitet das Team weiterhin daran, interne Abläufe zu beschleunigen. Iterationen sollen schneller möglich sein, um Ideen effizienter zu prüfen und Entwicklungszyklen zu straffen. GenAI bleibt dabei ein Werkzeug, das in anderen Bereichen getestet wird, solange die Herkunft der Trainingsdaten vollständig unter eigener Kontrolle steht.

Larian betont, dass nur Modelle infrage kommen, die ausschließlich auf firmeneigenem Material basieren, falls sie jemals für spielrelevante Assets genutzt werden.

Die kreative Ausrichtung des Projekts bleibt damit vollständig in menschlicher Hand und folgt einer klar definierten Linie, die Transparenz und Kontrolle in den Mittelpunkt stellt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Divinity

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Ash2X 309740 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.01.2026 - 15:04 Uhr

    Wow… Die „Community“ hats geschafft – jetzt dauert die Entwicklung mit Sicherheit länger und da können sie eigentlich auch gleich nen Zwanni mehr nehmen. Das war der Sinn der Hate-Welle, oder?

    2
  3. Phex83 132300 XP Elite-at-Arms Bronze | 10.01.2026 - 15:06 Uhr

    Was für ein Blödsinn… holt schnell die Fackeln und Mistgabeln raus! Computer sind böse, das sind Teufelsmaschinen. Zuerst nehmen sie uns die Arbeitsplätze weg und danach die Frauen!

    1
  4. Saphira 4425 XP Beginner Level 2 | 10.01.2026 - 15:13 Uhr

    Kennen wir ja: Eine Minderheit die nur deshalb laut schreien kann weil nur ihnen eine mediale Plattform geboten wird, bringt all die Weicheier zum einknicken! Traurige Entwicklung….😟

    0
  6. Katanameister 292440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.01.2026 - 15:27 Uhr

    Schwachsinnige Situation, ist eh nur Gerede, damit die KI Gegner beruhigt sind.

    0
  7. Paok131180 19020 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.01.2026 - 15:28 Uhr

    Was ich nicht verstehe viele sind so begeistert von die KI und wollen sie überall haben aber nicht bei der Programmierung eines Spiels

    0
  8. Devilsgift 124215 XP Man-at-Arms Silber | 10.01.2026 - 15:30 Uhr

    Ich bin gespannt was am Ende rauskommt, Larian macht einfach gute Games.

    0
  10. Kenty 240230 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.01.2026 - 16:46 Uhr

    KI ist wie eine Seuche, die mittlerweile aus allen Ecken und Löchern herauszuquellen beginnt. Überall bekommt man das aufgedrückt und kann es fast gar nicht mehr vermeiden. Auch Larian wird der Seuche letztendlich nicht entkommen können.

    Demnächst dann übrigens auch im Datei Explorer auf Windows!

    1
    • faktencheck 150300 XP God-at-Arms Bronze | 10.01.2026 - 17:22 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Ich benutze KI sehr gern aber mit dem Argument das es von Hinz und Kunz überall reingedrückt wird, liegts du 100% richtig. Das fängt bei den Browsern an und hört bei den TVs auf. Von Office 365 etc brauchen wir überhaupt nicht zu reden.

      0

Hinterlasse eine Antwort