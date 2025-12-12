Divinity: Larian Studios enthüllt episches RPG voller Macht und Chaos

Larian Studios, bekannt durch Baldur’s Gate 3, hat den ersten Cinematic Trailer zu Divinity veröffentlicht.

Das Spiel ist ein Rollenspiel, das in der Welt Rivellon angesiedelt ist und eine narrative Tiefe sowie ein Ausmaß an spielerischer Freiheit verspricht, das bisherige Titel der Reihe übertrifft. Die Handlung spielt in einer Zeit, in der die Götter schweigen und neue, mächtige Kräfte beginnen, sich zu regen.