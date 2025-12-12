Divinity: Larian Studios enthüllt episches RPG voller Macht und Chaos

Rivellon blutet! Neuer Cinematic Trailer zeigt die gewaltigen Abenteuer in Divinity!

Larian Studios, bekannt durch Baldur’s Gate 3, hat den ersten Cinematic Trailer zu Divinity veröffentlicht.

Das Spiel ist ein Rollenspiel, das in der Welt Rivellon angesiedelt ist und eine narrative Tiefe sowie ein Ausmaß an spielerischer Freiheit verspricht, das bisherige Titel der Reihe übertrifft. Die Handlung spielt in einer Zeit, in der die Götter schweigen und neue, mächtige Kräfte beginnen, sich zu regen.

  2. scott75 104940 XP Elite User | 12.12.2025 - 07:44 Uhr

    Vom Spiel konnte man ja selbst nicht sehen einfach nur ein gerenderter Trailer, mehr war es ja nicht.

  3. mAsTeR OuTi 90220 XP Posting Machine Level 1 | 12.12.2025 - 07:47 Uhr

    Oh ha das holt mich total ab. Mal sehen wir das Spiel wird. Vielleicht sieht man ja noch bissle mehr die Tage.

