Divinity: RPG erweckt zum Leben, berichtet Entwickler

Nach längerer Funkstille hat sich Swen Vincke, CEO von Larian Studios, mit einem kurzen, aber aufschlussreichen Entwicklungsupdate zum neuen Divinity-Projekt gemeldet. In einem persönlichen Einblick beschreibt er einen Moment, in dem das Spiel erstmals spürbar Form annimmt.

Ausgangspunkt war ein intensiver Austausch mit dem Writing Director des Studios, der sich eine Woche lang mit verschiedenen Varianten einer bestimmten Spielsituation beschäftigt hatte. Dabei ging es nicht nur um Dialoge, sondern um das Feingefühl für Charaktere und deren Entwicklung. Besonders die Energie innerhalb dieses kreativen Prozesses habe gezeigt, dass sich das Projekt an einem entscheidenden Punkt befindet.

Vincke beschreibt diese Phase als einen Moment, in dem vieles noch unfertig oder im Wandel ist, gleichzeitig aber deutlich wird, dass aus einer Idee ein lebendiges Spiel entsteht. Genau diese Mischung aus Rohbau und wachsender Identität gilt intern als einer der spannendsten Abschnitte der Entwicklung.

Bereits zuvor hatte Larian Studios bestätigt, dass das neue Divinity-Spiel größer ausfallen soll als Baldur’s Gate 3. Gleichzeitig bleibt das Studio seinen Wurzeln treu und setzt erneut auf ein rundenbasiertes Rollenspielsystem, ähnlich wie bei Divinity Original Sin 2.

Die offizielle Enthüllung erfolgte während der The Game Awards 2025, nachdem zuvor eine aufwendig inszenierte Marketingkampagne mit einer mysteriösen Statue in der Mojave-Wüste für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Neben der Größe des Projekts liegt ein weiterer Fokus darauf, ein konsistenteres und stärker ausgearbeitetes Universum zu erschaffen.

Im Verlauf der Entwicklung sorgte zudem der Einsatz von generativer KI für Diskussionen. Das Studio stellte klar, dass diese Technologie nicht für Konzeptzeichnungen genutzt wird, jedoch in anderen Bereichen unterstützend zum Einsatz kommen kann.

Ein Release ist aktuell noch in weiter Ferne. Der Start in den Early Access wird im kommenden Jahr erwartet, während eine vollständige Veröffentlichung erst zwischen 2028 und 2029 angepeilt wird.