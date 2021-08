DmC Devil May Cry: 20-jähriges Jubiläum der Franchise

Die Devil May Cry-Franchise ist dank seines speziellen Charmes eines der bekanntesten Actionspiele. Die Reihe feiert in diesen Tagen sein 20-jähriges Jubiläum und der offizielle Twitter-Account des Spiels würdigt diesen Anlass mit einem Zeichen der Dankbarkeit an seine Fans.

Zwar gibt es derzeit keine Ankündigung für ein neues Spiel der Serie, aber die Entwickler würdigen das Vermächtnis der Reihe trotzdem sehr. Die Spieler reagierten in den Kommentaren mit Fankunstwerken und Memes, in denen sie ihre Liebe und Geschichte mit Devil May Cry zum Ausdruck brachten.

Entwickler Capcom arbeitet unterdessen an einem DLC für Resident Evil Village, dessen Veröffentlichungsdatum und weitere Einzelheiten noch nicht bekannt gegeben wurden.

20 years ago, Dante sliced and diced his way into the gaming world, while redefining the action genre and kicking off the the beloved #DevilMayCry series!

Thank you for playing and keeping it SSStylish all these years! 😈 #20YearsOfDMC pic.twitter.com/uwzHe9WW0z

— Devil May Cry (@DevilMayCry) August 23, 2021