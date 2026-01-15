DmC Devil May Cry: Heute vor 13 Jahren erschien das Actionspiel

DmC Devil May Cry erschien heute vor 13 Jahren und spaltete damals eine ganze Fangemeine.

Heute vor 13 Jahren erschien DmC: Devil May Cry auf Xbox 360, PlayStation 3 und Windows – ein Spiel, das damals die Fanbase gespalten hat, aber rückblickend einen ganz eigenen Kultstatus entwickelt hat.

Ninja Theorys Reboot war stilistisch mutiger, frecher, experimenteller und hat sich im Laufe der Jahre eine treue Anhängerschaft aufgebaut, selbst wenn es damals für seinen neuen Look und Tonfall kontrovers diskutiert wurde.

Ob man den „neuen Dante“ liebte oder hasste, DmC hat die Reihe definitiv geprägt: schnelles Combat‑Flow‑Design, spektakuläre Setpieces, ein audiovisueller Stil, der seiner Zeit voraus war, und ein Gameplay, das viele heute als eines der flüssigsten der Serie ansehen.

Ein kleines Jubiläum, das zeigt, wie schnell die Zeit vergeht – und wie sehr manche Spiele erst Jahre später richtig gewürdigt werden.