DmC Devil May Cry: Kehrt Dantes erstes Abenteuer zurück? Insider-Gerücht sorgt für Aufsehen

Dante könnte vor einem weiteren Comeback stehen. Einem aktuellen Insider-Gerücht zufolge arbeitet Capcom an einem Remake des ersten Devil May Cry.

Konkrete Details zu dem angeblichen Projekt liegen bislang nicht vor. Weder Umfang, Plattformen noch ein möglicher Veröffentlichungszeitraum wurden genannt. Entsprechend ist aktuell unklar, ob es sich um eine vollständige Neuinterpretation des Klassikers oder um eine modernisierte Neuauflage handeln könnte.

Der ursprüngliche Devil May Cry erschien 2001 und gilt als eines der prägendsten Actionspiele seiner Zeit. Das Abenteuer von Dante legte den Grundstein für eine Reihe, die bis heute zu den bekanntesten Marken von Capcom zählt.

Capcom hat ein Remake von Devil May Cry bislang nicht angekündigt. Daher sollten die aktuellen Berichte ausschließlich als Gerücht betrachtet werden.

In den vergangenen Jahren hat der Publisher mit Neuauflagen mehrerer Resident Evil-Spiele große Erfolge gefeiert, weshalb Fans bereits seit längerem über eine ähnliche Behandlung der Devil-May-Cry-Reihe spekulieren.

Ob Dante tatsächlich in modernisierter Form zurückkehrt, bleibt vorerst abzuwarten.