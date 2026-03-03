Docked: Erscheint diese Woche für PC, PS5 und Xbox

Saber Interactive gibt bekannt, dass Docked, ein realistisches Hafensimulationsspiel, am 5. März 2026 erscheinen wird.

Saber Interactive gibt bekannt, dass Docked, ein realistisches Hafensimulationsspiel, am 5. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen wird.

In einem Pre-Order-Trailer können Interessierte einen ersten Eindruck von den außergewöhnlichen Herausforderungen und Erfolgen bekommen, die Port Wake zu bieten hat.

Sowohl die Standard- als auch die Deluxe-Edition von Docked können ab sofort vorbestellt werden. Bei Vorbestellung einer der beiden Versionen wird das Fahrzeug Premium Reach Stacker freigeschaltet, ein elegantes, modernes Upgrade mit einem markanten dreifarbigen Karosseriedesign, einem leistungsstärkeren Motor, schnellerer Beschleunigung und Bremsleistung sowie einem um 15 % schnelleren Hubarm.

Die Standard Edition von Docked kann für 29,99 Euro vorbestellt werden und enthält das komplette Basisspiel.

Spieler, die die Deluxe Edition von Docked für 39,99 Euro kaufen, erhalten das komplette Basisspiel sowie das Erweiterungspaket New Horizons (im Wert von 14,99 Euro). Dieses Paket enthält zwei DLCs, die nach der Veröffentlichung erscheinen und jeweils neue Maschinen, zusätzliche Aufträge und mehrere Infrastruktur-Upgrades enthalten. Außerdem ist darin die Freischaltung des Premium-Terminal-Traktors am ersten Tag enthalten, der sich durch ein modernisiertes Design und mechanische Upgrades auszeichnet.

Die Hauptfeatures des Spiels:

Hafenarbeiten: Vom Schiff über den Kran bis hin zum Lkw und darüber hinaus – jeder Auftrag ist ein wichtiger Teil des Geschäfts. Spieler verwalten den Betrieb und die Fahrzeuge, übernehmen wichtige Aufträge und führen Frachttransporte mit hoher Priorität durch, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn die Ausrüstung durch Verschleiß ausfällt, können Reparaturen unter strengen Fristen durchgeführt werden, um den Hafenbetrieb aufrechtzuerhalten.

Bedienung von leistungsstarken Maschinen: Spieler übernehmen das Kommando über eine Flotte realistischer Maschinen, die mit ihrer rohen Kraft und präzisen Handhabung fachmännisch konstruiert wurden, um die Arbeit zu erledigen, von kolossalen Schiff-zu-Land-Kranen bis hin zu robusten Schwerlasttraktoren und vielem mehr. Sie können Seile spannen, Materialien positionieren, Gewichtsverteilung optimieren, empfindliche Fracht navigieren und aus erster Hand ein Verständnis dafür gewinnen, was es bedeutet, in einem Hafen zu arbeiten.

Verdienen, investieren und expandieren: Spieler können Port Wake Kran für Kran wiederbeleben. Mit jedem Auftrag verdienen sie Geld, das sie in neue und leistungsstärkere Maschinen investieren können. Sie können Verträge unterzeichnen, um neue Logistikketten zu schaffen und Ressourcen aufzubauen, Grundstücke kaufen, um Fahrzeuge zu lagern, die Kraftstoff- und Stromversorgung verbessern und neue Meilensteine erreichen, um das Familienunternehmen zu retten und zu erweitern.

Eine kostenlose Demo für Docked ist derzeit auf Steam verfügbar.