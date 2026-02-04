Docked: Hafen-Simulator erscheint am 5. März

Hafen-Sim Docked von Saber Interactive startet mit zwei Editionen, Pre‑Order‑Bonus und kostenloser Demo auf Steam.

Saber Interactive bringt mit Docked eine realistische Hafensim auf PC und Current‑Gen‑Konsolen. Der Titel erscheint am 5. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Steam und den Epic Games Store.

Ein neuer Pre‑Order‑Trailer zeigt bereits, welche Herausforderungen und Erfolgsmomente im geschäftigen Port Wake auf die Spieler warten.

Vorbesteller – egal ob Standard oder Deluxe Edition – erhalten den Premium Reach Stacker, ein modernisiertes Schwerlastfahrzeug mit dreifarbiger Lackierung, stärkerem Motor, schnellerer Beschleunigung und Bremsleistung sowie einer um 15 Prozent schnelleren Hubgeschwindigkeit.

Die Standard Edition kostet 29,99 Euro und enthält das vollständige Grundspiel. Die Deluxe Edition für 39,99 Euro umfasst zusätzlich das New Horizons‑Paket im Wert von 14,99 Euro. Dieses Erweiterungspaket liefert zwei Post‑Launch‑DLCs mit neuen Maschinen, zusätzlichen Aufträgen und Infrastruktur‑Upgrades. Außerdem schaltet es am ersten Tag den Premium Terminal Tractor frei, der mit modernisiertem Design und verbesserten technischen Komponenten aufwartet.

Wer vorab reinschnuppern möchte, kann die kostenlose Demo auf Steam ausprobieren und sich anschließend für eine der beiden Editionen entscheiden – auf PS5, Xbox Series XS, Steam oder im Epic Games Store.