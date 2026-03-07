Docked: Neues Gameplay-Video zeigt Hafenarbeit auf der Xbox Series X

4 Autor: , in News / Docked
Übersicht
Image: Saber Interactive Inc

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus der Hafensimulation Docked auf der Xbox Series X.

In unserem neuen Gameplay-Video zu Docked zeigen wir euch frische Eindrücke aus der Hafen-Simulation, die wir direkt auf der Xbox Series X für euch aufgenommen haben.

In Docked übernehmt ihr die Kontrolle über verschiedene schwere Maschinen, mit denen ihr Container, Materialien und Fracht bewegt.

Dazu gehören unter anderem große Hafenkräne, Transportfahrzeuge und weitere Spezialgeräte, die alle ihre eigenen Steuerungsmechaniken mitbringen.

Jede Aufgabe erfordert dabei ein gutes Gefühl für Timing und Präzision, denn ihr müsst Container sauber greifen, exakt positionieren und sicher verladen, um eure Aufträge erfolgreich abzuschließen.

Mit zunehmendem Fortschritt erwarten euch weitere Jobs und neue Herausforderungen im Hafen. Unterschiedliche Aufgaben sorgen dafür, dass ihr immer wieder neue Maschinen ausprobiert und eure Abläufe optimieren müsst, um die Aufträge möglichst sauber und schnell abzuschließen.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Docked

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Aragonas 8655 XP Beginner Level 4 | 07.03.2026 - 17:56 Uhr

    Wäre theoretisch wohl was für mich, wenn ich mir dann allerdings die durchwachsenen Bewertungen bei steam anschaue, werd ich wohl doch keine Container schubsen.

    0
    • AppleRedX 131795 XP Elite-at-Arms Bronze | 07.03.2026 - 18:30 Uhr
      Antwort auf Aragonas

      Wenn Du die anderen Saber Games mochtest wird Dir das wahrscheinlich auch gefallen. Ich finde es OK, auch was den Haufenausbau angeht was mehr Richtung Wirtschaft und zahlenschubsen geht ..

      0
  3. @Der@Endboss@ 13020 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 07.03.2026 - 19:26 Uhr

    Sieht schon cool aus , vlt kommt’s mal in den Gamepass zum anzocken , kaufen werde ich es mir nicht .

    0

Hinterlasse eine Antwort