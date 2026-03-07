Docked: Neues Gameplay-Video zeigt Hafenarbeit auf der Xbox Series X

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus der Hafensimulation Docked auf der Xbox Series X.

In unserem neuen Gameplay-Video zu Docked zeigen wir euch frische Eindrücke aus der Hafen-Simulation, die wir direkt auf der Xbox Series X für euch aufgenommen haben.

In Docked übernehmt ihr die Kontrolle über verschiedene schwere Maschinen, mit denen ihr Container, Materialien und Fracht bewegt.

Dazu gehören unter anderem große Hafenkräne, Transportfahrzeuge und weitere Spezialgeräte, die alle ihre eigenen Steuerungsmechaniken mitbringen.

Jede Aufgabe erfordert dabei ein gutes Gefühl für Timing und Präzision, denn ihr müsst Container sauber greifen, exakt positionieren und sicher verladen, um eure Aufträge erfolgreich abzuschließen.

Mit zunehmendem Fortschritt erwarten euch weitere Jobs und neue Herausforderungen im Hafen. Unterschiedliche Aufgaben sorgen dafür, dass ihr immer wieder neue Maschinen ausprobiert und eure Abläufe optimieren müsst, um die Aufträge möglichst sauber und schnell abzuschließen.

