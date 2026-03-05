Docked: Realistische Hafensimulation startet auf PC und Konsolen

Saber Interactive lässt euch als Operations Manager ab sofort in eine Welt eintauchen, in der schwere Maschinen, enge Zeitpläne und komplexe Logistikketten den Ton angeben.

Vom Steuern gigantischer Kräne über das Manövrieren robuster Terminal‑Traktoren bis hin zum präzisen Handling empfindlicher Fracht vermittelt das Spiel ein authentisches Gefühl dafür, wie fordernd und detailreich die Arbeit an einem Hafen ist.

Der „Life on the Docks“-Trailer, untermalt von Bon Jovis Livin’ on a Prayer, zeigt eindrucksvoll, wie viel Verantwortung auf deinen Schultern liegt, wenn du Port Wake am Laufen hältst.

Das Spiel ist ab jetzt als Standard Edition für 29,99 EUR erhältlich. Die Deluxe Edition für 39,99 EUR erweitert das Paket um den Premium Terminal Tractor als sofortigen Bonus sowie das „New Horizons“-Erweiterungspaket, das zwei kommende DLCs mit neuen Maschinen, Aufträgen und weiteren Inhalten umfasst.

Jede erledigte Aufgabe bringt Geld ein, das in neue Fahrzeuge, bessere Infrastruktur und zusätzliche Lagerflächen investiert werden kann, um den Hafen Stück für Stück auszubauen. Verträge schaffen neue Logistikketten, während Reparaturen unter Zeitdruck sicherstellen, dass der Betrieb nicht ins Stocken gerät.

Docked verbindet Management, Simulation und Fortschritt zu einem stetigen Kreislauf aus Arbeiten, Investieren und Erweitern, bei dem jede Minute zählt und jede Entscheidung den Erfolg von Port Wake beeinflusst.