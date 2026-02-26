Docked: Trailer mit Bon Jovis Livin on a Prayer

Saber Interactive veröffentlicht einen neuen Trailer zum kommenden Titel Docked, der am 05. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store erscheint.

Die Häfen werden darin als zentraler logistischer Zugangspunkt der USA dargestellt, an dem umfangreiche Ausrüstung und große Frachtmengen präzise Koordination erfordern. Der Trailer stellt Tommy vor, einen der zentralen Hafenarbeiter, die den Job einfach aussehen lassen.

Unterlegt mit Bon Jovis „Livin’ on a Prayer“ vermittelt der Trailer einen Überblick über Arbeitsabläufe und Rahmenbedingungen des Familienbetriebs in Port Wake.